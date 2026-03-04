Musik
10.03.2026
Julian le Play live in Dresden
Alter Schlachthof
Dresden
Tickets Suchen
Weitere Konzerte
06.03.26
Julian le Play live in Hamburg
Elbphilharmonie - Kleiner Saal
Event Ansehen
07.03.26
Julian le Play live in Düsseldorf
Capitol Theater
Event Ansehen
09.03.26
Julian le Play live in Berlin
Heimathafen
Event Ansehen
11.03.26
Julian le Play live in München
Werk 7
Event Ansehen
13.03.26
Julian le Play live in Knittelfeld
Kulturhaus
Event Ansehen
Konzerte in der Nähe
06.03.26
Laura Lee & The Jettes live in Dresden
Ostpol
Event Ansehen
06.03.26
Lobsterbomb live in Dresden
Chemiefabrik
Event Ansehen
07.03.26
John Blek live in Dresden
Kleinschmidt, Dresden
Event Ansehen
07.03.26
Schmutzki live in Dresden
Beatpol
Event Ansehen
09.03.26
Café del Mundo live in Dresden
Kulturpalast
Event Ansehen
10.03.26
Fritzi Ernst live in Dresden
Groove Station
Event Ansehen
10.03.26
Pippa live in Dresden
Ostpol
Event Ansehen
10.03.26
Christian Kjellvander live in Dresden
Beatpol
Event Ansehen
11.03.26
Psychlona live in Dresden
Chemiefabrik
Event Ansehen
13.03.26
Mutabor live in Dresden
Beatpol
Event Ansehen
Alle Konzerte in Dresden
