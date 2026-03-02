Kreisky live in Karlsruhe

AM 12. FEBRUAR 1989, DREI TAGE nach seinem 58. Geburtstag, starb der Übertreibungskünstler und Geschichtenzerstörer, Weltdichter, Skandalautor, Fabulier-und Beschimpfungsvirtuose Thomas Bernhard im oberösterreichischen Gmunden. Dass sein Werk seither weiterlebt, wäre eine Untertreibung. Er ist in den vergangenen Jahrzehnten zum wohl bedeutendsten deutschsprachigen Autor geworden -kaum eine Bühne, die hierzulande nicht eines seiner Stücke im Repertoire […]