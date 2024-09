Alben der Woche

Album der Woche Wilco – „Star Wars“ Mehr als vier Jahre sind vergangen, seit „The Whole Love“ erschien. In den zwei Dekaden ihrer Karriere haben Wilco noch nie so viel Zeit zwischen zwei Alben verstreichen lassen. Auch wenn es die wenigsten laut sagen wollten, war doch zu spüren, dass die Band an einem Umschlagpunkt angelangt […]