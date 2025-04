Nach dem Sieg von Nicolas Sarkozy bei der Präsidentschaftswahl in Frankreich stellte der in einem kleinen französischen Dorf lebende britische Songwriter Matt Elliott einen Song mit dem Titel „La Mort De La France“ auf seine Myspace-Seite. „Ich glaube wirklich, dass das Wahlergebnis den Tod all dessen besiegelt, was mal gut war an Frankreich. Zum Beispiel, […]