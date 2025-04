aya Arulpragasams Sohn, der vierjährige Ikhyd Edgar Arular, mag das neue Album seiner Mama. Von „Karmageddon“ bis „Sexodus“ singt er die Tracks laut mit. Vor sechs Monaten hat er noch bei der Zeile „Can’t break me down“ (in „Come Along With Me“) geweint. Er ließ sich fallen und hämmerte mit den Fäusten auf den Boden. […]