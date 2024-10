Auf sein Erscheinen warten einige Menschengrüppchen wie Kinder auf Weihnachten, und das nicht nur in Norwegen. Am 3. September erscheint das neue Album von Motorpsycho, „Phanerothyme“. Dass es wieder rocken wird, ist klar. Ob sie damit endlich auch außerhalb der Heimat den ganz großen Durchbruch schaffen, steht indes noch in den Sternen. Eine lange Europa […]