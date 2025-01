Fahnen raus, NEW MODEL ARMY sind zurück! Auch wenn Justin Sullivan und Co. nie weg waren – die entzündliche Mischung aus Folk-Schmiss und politischem Eifer auf der neuen Platte „High“ passt bestens in die Zeit. „Ich fühle mich besser, wenn ich etwas tun kann“, sagt Sullivan. „Das Kämpfen hält mich am Leben.“ Gone but not […]