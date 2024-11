Offenbar nur Grund zur Freude für Bob Dylan: Sein „Chronicles“-Buch verkauft sich bestens, stand einen Monat nach Veröffentlichung noch immer auf Platz 13 der amerikanischen „Amazon“-Literatur-Charts, seine in Norwegen beheimatete, inoffizielle Internet-Heimat expectingrain.com feierte in diesen Tagen zehnjähriges Jubiläum. Der Optimismus war so groß, dass Dylan sich ein paar Tage vor dem Aufbruch zur nächsten […]