Olli Schulz, Peter Licht und Jochen Distelmeyer kommen ins Berliner Theater am Kurfürstendamm

In der neuen Produktionsreihe „santinis & friends“ betreten Musiker und Künstler die Bühne des Theaters am Kurfürstendamm und stellen ihre Werke in neuer Form vor. Den Anfang machen Olli Schulz, Pasquale Aleardi, Peter Licht und Heinz Strunk.