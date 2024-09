Im neuen ROLLING STONE – CD New Noises: „Need A Little Time“

Wie klingt das zweite Album der besten jungen Songschreiberin Australiens? Wen hat Tracyanne Campbell von Camera Obscura als neuen Band-Partner gewählt? Und erfüllen die Platten von Laura Veirs und Lisa Stansfield die Erwartungen? All das beantwortet unsere New Noises“-CD in der Mai-Ausgabe.