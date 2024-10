Gerade mal zwei jahre ist es her, dass Sharon Van Etten „Tramp“ veröffentlichte, eine Sammlung elegischer Lieder, die sie aus der Masse der New Yorker Songwriter heraus-und in einige Bestenlisten hineinkatapultierte. Heute sagt sie mit dem Anflug eines ironischen Lächelns: „Ich war so naiv damals.“ Denn damals wirkte sie schüchtern, ja krampf haft introvertiert. Heute […]