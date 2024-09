GARY NUMAN SITZT IN der Bar des Berliner Ramones Museums und fummelt an den Schriftzügen auf seinen Unterarmen herum. Neben ihm sitzt seine Frau Gemma, lächelt unter einem fröhlich-neonbunten Haarmop hervor und reicht ihm eine Salbe. „Die stinkt“, sagt Numan und grinst entschuldigend: „Neue Tattoos.“ Aus kalligrafischer Freude hat sich der gestandene Atheist in Farsi […]