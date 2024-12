In 25 Jahren hat Steve Wynn schon so manche „Touristen-Platte“ gemacht, wie er es selbst gern nennt. Mitte der 90er Jahre war der 48-jährige Wahl-New Yorker aus Los Angeles für die Band Gutterhall nach Richmond/Virginiagepilgert, kurz darauf nach Boston, um auf dem Solo-Album „Melting In The Dark“ in den Spuren seines Dream Syndicate zu wandeln. […]