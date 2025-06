Auf der Ostseite der Mauer erlebte Leander Haußmann die Dekade als Ramsch-Jahrzehnt In der DDR waren die 80er-Jahre eine Zeit der Bestandsaufnahme. Als ich zur Armee musste, kamen jedenfalls auf einmal die Helden von Woodstock wieder in Mode. Vor allem Ten Years After. Ich selbst blieb natürlich Bob Dylan treu, dessen 80er-Platte „Shot Of Love“ […]