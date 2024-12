Was fällt einem ausgeschlafenen Promoter zur neuen Abwärts-CD ein? Eine Laudatio auf die Punk-Tradition? Falsch! Ein Lob der systemkritischen Texte? Auch falsch! Oder vielleicht Bungee-Jumping im Harburger Hafen? Richtig! Mit dieser aberwitzigen Idee wurde unlängst tatsächlich das neue Werk von Frank Z. und Co. ins rechte Licht gerückt. Runterspringen = Abwärts you got it! Noch […]