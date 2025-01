Video-Interview

Kennen Sie schon unser Video-Format „Titelgeschichten“? Darin zeigen wir unterschiedlichsten Künstler*innen unsere früheren Rolling-Stone-Cover und ermöglichen so eine kleine Zeitreise für uns alle. Diesmal schaut sich Yungblud alte Magazincover von The Clash und David Bowie an und erzählt, warum ihn die ihre Musik ganz besonders beeinflusst hat.