Kult-Film „Eddie And The Cruisers“ kehrt zurück: On The Dark Side

Als „Eddie And The Cruisers“ (basiert auf dem gleichnamigen Buch von P.F. Kluge) 1983 ins Kino kommen sollte, wurde er erst einmal verschoben. Da er vor allem Teenager vor die Leinwand locken sollte, wurde ein Platz in den Sommerferien anvisiert. Doch der Trick klappte nicht. Die filmische Hommage an den New Jersey-Rock floppte gnadenlos – und das trotz Unterstützung von Bruce Springsteen.

Manchmal gibt es dann aber doch eine zweite Chance! Nach einem Jahr lief der Musikfilm im TV und wurde zum kleinen Hit. Vor allem auch wegen des dazugehörigen Soundtracks, mit der Single „On The Dark Side“, von John Cafferty & The Beaver Brown Band, der in die Top 10 der Charts gelangte. Der junge Schauspieler Tom Berenger wurde danach zum Star.

Das Film-Set auf Amazon.de kaufen

Der Erfolg war so groß, dass 1989 sogar mit „Eddie And The Cruisers 2 – Eddie lebt“ eine Fortsetzung produziert wurde. Wieder mit Blick auf den Jersey-Rock und diesmal zu Teilen gedreht bei einem Konzert von Jon Bon Jovi.

Kooperation

Beide Filme erscheinen nun als Double Feature via Studio Hamburg am 21. Juni 2019 auf Blu-ray.