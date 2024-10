Lana Del Rey teilt ihr Eheglück – aber bitte ohne Paparazzi

Lana Del Rey ist frisch verheiratet, doch die Sängerin fühle sich unsicher – wegen eines Paparazzi-Pärchens aus Louisiana. Diese belästigen sie und ihre Familie ohne Hemmungen. Aber dafür mit Drohnen und Trackern.

„Wir würden uns viel sicherer fühlen …“

In einer Kommentarspalte eines Fan-Accounts nannte sie die Übeltäter, die sie und ihre Familie belagern, beim Namen. So sei es ein einheimisches Ehepaar aus Houma, welches versucht, „jeden Morgen Drohnen in unsere Fenster zu fliegen und uns mit einem Tracker zu verfolgen.“ Wie Lana weiter unten in den Kommentaren berichtete, würden sie sich wesentlich sicherer fühlen, würde das Paparazzi-Pärchen aufhören, die Fahrzeuge zu wechseln, um ihrer Familie zu nachzufahren. Oder ihnen in abgelegene Gebiete der USA zu folgen.

Lana Del Rey ist glücklich verheiratet

Zu ihrer Familie gehört nun auch ihr Ehemann und Alligator-Guide Jeremy Dufrene. Die beiden gaben sich am 26. September 2024 das Ja-Wort. Passend zur Hochzeit gab es natürlich auch einen Ehering – ein weiteres Thema in Del Reys Kommentar. Angeblich habe man den Diamanten des Rings mit Fotobearbeitungsprogrammen in eine Perle verwandelt. Das scheint die Sängerin klarstellen zu wollen.

Während die Bilder der Hochzeit bereits viral gegangen sind, bestätigten Del Reys Vertreter diese Neuigkeiten letzte Woche noch nicht. Nun hat sich die Sängerin selbst dazu geäußert, nachdem sie die Paparazzi beschuldigte: „Jeremy ist der Richtige. Und wir sind sehr glücklich.“

Somit scheint Lana Del Rey ihr „Heaven Is A Place On Earth With You“ nun in Dufrene gefunden zu haben und kann die Honeymoon-Phase der frischen Ehe dennoch genießen.