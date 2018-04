Dolores O’Riordan hat sich auf die Aufnahmen zu einem neuen Song gefreut – glaubt man der Tonaufzeichnung, die derzeit durchs Netz geht und die das letzte Dokument der Cranberries-Sängerin sein soll.

Im Friedhof der St Ailbes-Kirche in Ballybricken wird Dolores O'Riordan zur letzten Ruhe gebettet Foto: Getty Images, Charles McQuillan. All rights reserved.  Fotostrecke: Das Begräbnis von Dolores O'Riordan: die Fotos

„TMZ“ will in den Besitz der Voicemail gelangt sein, die O’Riordan am Tag ihres Todes, 15. Januar, von London aus hinterlassen hat. In der Nachricht spricht sie über die Coverversion von „Zombie“ der Bad Wolves. „Die klingt verfickt nochmal richtig gut!“, sagt sie.

The Cranberries – Dolores O’Riordans letzte Sprachnachricht:

Dolores O’Riordan starb im Alter von 46 Jahren am 15. Januar 2018 in London. Die Todesursache der irischen Sängerin wird als „natürlich“ angegeben, das Ergebnis des Obduktionsberichts steht allerdings noch aus.