Was wirklich im letzten bekannten Video von Nolan Wells passierte: „Ich bin derjenige, der schreit“

Ein Moment, der als Streit zwischen Tracestin Shepherd und seiner Freundin begann, steht nun im Mittelpunkt eines Wirbels aus Fragen rund um den tragischen Tod des 18-jährigen Mississippi-Footballspielers Nolan Wells. Das auf Social Media gepostete, körnige Video einer Gruppe junger Menschen in einer offenbar hitzigen Auseinandersetzung gilt weithin als die letzte Aufnahme, auf der Wells zu sehen oder zu hören ist – bevor er verschwand und starb, was bundesweit Schlagzeilen machte. Doch Shepherd, ein enger Freund von Wells, sagt, was wirklich in dem Video passiert ist, werde völlig falsch dargestellt.

Gegen 15:30 Uhr am 4. Juli war Shepherd nach eigenen Angaben mit einer großen Gruppe von Schulfreunden zusammen, darunter Wells, um den Feiertag zu feiern. Shepherd und seine Familie fuhren mit einem Boot zur Horn Island, einer Barriereinsel vor der Küste von Mississippi, wo er sich mit Wells und einigen anderen Schulfreunden treffen wollte – die Freunde unternahmen an Wochenenden regelmäßig die 45-minütige Überfahrt dorthin und waren bereits seit dem Morgen dort.

Shepherd zufolge stand er an jenem Nachmittag hüfttief im Wasser rund um Horn Island und stritt sich mit seiner Freundin, als ein Gleichaltriger vorbeikam und ihre Unterhaltung kommentierte. Der Mann war ein Bekannter aus einer nahegelegenen Stadt, der weder mit Shepherd noch mit Wells auf dem Boot mitgekommen war.

Shepherds Version der Ereignisse

„Ich habe ihm gesagt, er soll sich um seinen eigenen Kram kümmern“, erzählte mir Shepherd, 20, an einem Samstag – eine Woche nach dem Vorfall. Die Situation eskalierte, und die beiden gerieten körperlich aneinander. Shepherds Onkel, der ihn wie ein Vater aufgezogen hatte, forderte ihn auf, aus dem Wasser zu kommen und das Boot zu besteigen, damit sie nach Hause fahren könnten. Shepherd gehorchte, änderte dann aber an Bord seine Meinung und wollte zurück. Inzwischen hatten seine Freunde am Ufer begonnen, ihn zu verteidigen. Ungefähr zu diesem Zeitpunkt begann ein weiterer Erwachsener auf einem nahegelegenen Boot, das Video aufzunehmen, das er später in den sozialen Medien veröffentlichte – nachdem die Meldungen über Wells‘ Verschwinden die Runde machten.

„In dem Video hört man jemanden schreien – das bin ich“, sagt Shepherd. „Ich bin derjenige, der schreit – und meine genauen Worte sind: ‚Holt mich von diesem beschissenen Boot runter.‘ Ich wollte kämpfen und hatte das Gefühl, nicht auf meine Kosten gekommen zu sein.“

An dieser Stelle findest du Inhalte aus Instagram Um mit Inhalten aus Sozialen Netzwerken zu interagieren oder diese darzustellen, brauchen wir deine Zustimmung. Soziale Netzwerke aktivieren

Shepherds Freundin gibt an, sie sei zum Strand gegangen, als sich die Auseinandersetzung dorthin verlagerte. Shepherds Onkel berichtet, eine Gruppe älterer Erwachsener habe eingegriffen und den Streit zwischen den jüngeren Leuten am Ufer beendet. Shepherds Freundin und sein Onkel bestätigten seine Schilderung, ebenso ein Familienfreund, der im Video zu sehen ist, wie er versucht, Shepherd zu beruhigen.

„Das waren Nolans Worte nicht“

„Er wollte vom Boot runter und den Typen verprügeln, mit dem er sich angelegt hatte“, sagt der Familienfreund, der anonym bleiben möchte. „Niemand weiß besser, was Tracestin gesagt hat, als ich – er hat es mir ins Gesicht geschrien.“

Als die Geschichte um Wells Schlagzeilen machte, verbreitete sich das unscharfe Video rasend schnell. Im Netz spekulierten viele, Wells sei eine der Personen in der Gruppe, die offenbar in eine hitzige Diskussion verwickelt sind – Wells war zuletzt mit einer blauen Badehose gesehen worden, wie ein junger Mann in der Gruppe. Shepherd sagt, der Mann im Video, den viele für Wells halten, sei zu klein für seinen 1,88 Meter großen Freund. Wells sei im Video überhaupt nicht zu sehen – er habe sich gerade außerhalb des Bildausschnitts im Wasser aufgehalten. Shepherd steht seit Wells‘ Verschwinden im Kontakt mit den Ermittlungsbehörden und schilderte lokalen Polizeibeamten am Freitag, dem 10. Juli, seine vollständige Version der Ereignisse jenes Tages sowie des Videos. Nach eigenen Angaben hat er auch mit Wells‘ Familie gesprochen.

Das Video stand im Zentrum der Diskussionen um Wells‘ Tod, da viele darin den letzten Beweis sahen, dass er noch am Leben war – und dass er sich zum Zeitpunkt der Aufnahme gegen 15 Uhr auf der Insel befand. Es schien zudem zu belegen, dass Wells kurz vor seinem Tod in eine Auseinandersetzung verwickelt war. Wells wurde am Montag, dem 6. Juli, tot in demselben Gebiet aufgefunden, in dem die Gruppe den ganzen Tag über gewesen war.

Ben Crump, der Anwalt der Familie Wells, teilte das Video nach seinem viralen Durchbruch in den sozialen Medien und sprach es auf einer Pressekonferenz am Freitagnachmittag an. Crump erklärte, Wells sei in dem Video zu hören: „In diesem Video hört man einen Streit, bei dem Nolan sagt: ‚Gib mir mein verdammtes Handy, was machst du da?’“

Freund widerspricht Crumps Darstellung

Ein weiterer Freund von Wells und Shepherd erklärte TMZ am Wochenende, dass es nicht Wells sei, der im Video zu hören ist. Jayvon Williams sagte, das Video sei zu weit entfernt aufgenommen worden, um erkennen zu können, ob Wells zu den Personen am Ufer gehöre. Den Ton hielt er jedoch für zu klar, als dass er vom Land hätte kommen können.

„Diese Auseinandersetzung klingt genauso wie die meines anderen Freundes, der auf dem Boot in Streit geraten ist“, sagte Jayvon Williams gegenüber TMZ. „Während er in diesem Streit war, habe ich versucht, ihn zu beruhigen, sie versuchten, ihn wegzubringen, von der Insel runter, zurück ans Festland, weil er völlig ausgerastet ist. Die Eltern auf dem Boot wollten ihn da rauskriegen.“

Shepherd bestätigt gegenüber ROLLING STONE, dass er der Freund war, auf den Williams in dem TMZ-Interview anspielte. „Das waren nicht Nolans Worte, es waren meine.“

Crump reagierte auf eine Anfrage um Stellungnahme zunächst nicht.

An dieser Stelle findest du Inhalte aus Youtube Um mit Inhalten aus Sozialen Netzwerken zu interagieren oder diese darzustellen, brauchen wir deine Zustimmung. Soziale Netzwerke aktivieren

Erinnerungen an Nolan Wells

Shepherd beschreibt Wells als sanften, respektvollen Menschen und sagt, er vermisse seinen engen Freund sehr. „Er hat dafür gesorgt, dass alle bei allem dabei waren, und wenn du irgendwo warst, hat er dir das Gefühl gegeben, willkommen zu sein“, sagt Shepherd. „Er hat keine Fehler an dir gesehen, er hat nur das Positive gesehen, das du in sein Leben, in die Welt gebracht hast. Was auch immer du gemacht hast – wenn Nolan dein Freund war, war er dein größter Unterstützer.“

In seinem ersten Interview mit den Medien erklärt Shepherd, er wolle nun, nachdem er seine vollständige Aussage bei der Polizei gemacht hat, die Dinge richtigstellen – einerseits, weil er die Wahrheit ans Licht bringen möchte, andererseits, weil er sich Sorgen um seine Freunde macht, die Morddrohungen erhalten, nachdem Online-Detektive das Video falsch gedeutet haben.

„Ich bin es leid, dass spekuliert wird und ich nicht reden kann – es ist Zeit, dass jemand anfängt zu sprechen“, sagt Shepherd. „Ich leide nicht nur wegen Nolan, ich leide auch, weil ich meine Freunde anrufe und man ihrer Stimme anhört, dass sie Angst haben vor dem, was diese Leute ihnen antun könnten. Das ist völlig aus dem Ruder gelaufen.“

Ermittlungen und Obduktion

Das Sheriff’s Office des Jackson County ermittelt in Wells‘ Todesfall. Familienanwalt Crump hat eine unabhängige Untersuchung gefordert und lässt eine eigenständige Obduktion durchführen. Die Ergebnisse werden in Kürze erwartet.

„Ich verstehe, dass alle Gerechtigkeit für Nolan wollen“, sagt Shepherd, dem dabei die Tränen übers Gesicht laufen. „Alle wollen genau wissen, was passiert ist. Werden wir das je erfahren?“