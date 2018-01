Liam-Neeson-Fanpaket gewinnen: „Unknown Identity“ und „Non Stop“ auf Blu-ray und DVD

Am Freitag (11. Januar) startet mit „The Commuter“ ein Action-Drama mit Liam Neeson in den Kinos: Als Versicherungsmakler Michael MacCauley erhält er von einer Fremden (Vera Farmiga) den Auftrag, im Zug einen bestimmten Passagier zu finden, der etwas Wertvolles bei sich trägt. Die Crux: Falls MacCauley sich weigert, sei das Leben seiner Familie in Gefahr. Ein Wettrennen gegen die Zeit beginnt, und der Mann in Not hat nicht mehr viele Stopps, bis der Zug hält.

„The Commuter“ markiert die dritte Zusammenarbeit von Liam Neeson und Regisseur Jaume Collet-Serra. Wir verlosen daher Neeson-Fanpakete mit den zwei voran gegangenen Filmen des Duos: „Unknown Identity“ (2008) und „Non-Stop“ (2014), auf Blu-ray und DVD.

Gewinnen:

Einfach Formular ausfüllen und als Lösungswort „Neeson“ angeben – sowie das Format, für das man beide Werke gewinnen möchte, also „Blu-ray“ oder „DVD“. Einsendeschluss ist der 25. Januar 2018. Der Rechtsweg ist ausgeschlossen. Viel Erfolg!

