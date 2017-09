Linkin Park: Tribute-Konzert für Chester Bennington

Linkin Park haben Ort und Termin eines Tribute-Konzerts zu Ehren ihres verstorbenen Sängers Chester Bennington bekannt gegeben: Die Band tritt am 27. Oktober im Hollywood Bowl von Los Angeles auf. Der Vorverkauf für die Tickets beginnt am morgigen Dienstag (19. September). Alle Einnahmen sollen dem „One More Light Fund“ zugute kommen, einer Stiftung für Suzidprävention.

Auch Gaststars wurden von Linkin Park angekündigt:

Außerdem veröffentlichte die Band ein neues Video zum Titeltrack ihres aktuellen Albums: „One More Light“.: