„Happy Birthday“! Das sind die 50 besten Geburtstagslieder

Die (modernen) Klassiker

Abseits der üblichen Verdächtigen um „Hoch soll er/sie leben“ und „Viel Glück und viel Segen“ gibt es einige weitere Songs, die getrost in der Klassiker-Rubrik auftauchen können. Sie sind immer eine sichere Bank und haben ihre Tauglichkeit auf unendlich vielen Geburtstagsfeiern unter Beweis gestellt. Unterschiedliche Altersklassen, unterschiedliche Musikgeschmäcker – mit diesen Songs in der Regel kein Problem!

Stevie Wonder – Happy Birthday

Kool & The Gang – Celebration

Rolf Zuckowski – Wie schön, dass du geboren bist

Elvis Presley – Happy birthday baby

Alphaville – Forever young

Earth, Wind & Fire – September

Pharell Williams – Happy

Will Smith – Gettin‘ jiggy with it

Leslie Gore – It’s my party

The Tune Weavers – Happy, happy birthday baby

Für Pop-Liebhaber

Auch die Pop-Industrie hat in ihren Produktionen der letzten Jahre das Thema Geburtstag immer wieder aufgegriffen. Wen wundert’s? Es ist ein bisschen wie mit Restaurants – die Leute müssen essen und sie haben Geburtstag.

Katy Perry – Birthday

Will.I.Am & Cody Wise – It’s my birthday

Mariah Carey – Happy birthday to you

Selena Gomez – It’s my birthday

Rihanna – Birthday cake

Flypside & Piper – Happy birthday

2 Chainz featuring Kanye West – Birthday song

Madonna featuring MIA – B-day song

Kygo featuring John Legend – Happy birthday

Destinys Child – Birthday

Taylor Swift – Never grow up

50 Cent – In da club

Für Paare

Wenn die Partnerin oder der Partner Geburtstag hat, steht man häufig besonders in der Pflicht. Nicht nur bei der Geschenkauswahl lauern Fettnäpfchen und große Herausforderungen – auch wenn es um die Musik auf der Feier oder ganz im Privaten geht, will die Wahl mit Bedacht getroffen werden. Klar, manche Paare kennen die Lieblingssongs ihrer Partner ganz genau und wissen, welche Hebel sie betätigen müssen. Manchmal ist die Sache aber weniger leicht und es braucht ein bisschen Inspiration.

Elton John – Your song

Stevie Wonder – You Are The Sunshine Of My Life

Joe Cocker -You Are So Beautiful

Bill Withers – Just the two of us

Van Morrison – Crazy Love

Paul Simon – Still crazy after all these years

Tomte – Du bringt die Stories (Ich bring den Wein)

Angus & Julia Stone – Stay With Me

Sufjan Stevens – To Be Alone With You

Geburtstagslieder für Kinder (und Jugendliche)

Das Erwachsenwerden der Kinder ist für Eltern nicht selten mit Wehmut verbunden. Erst gestern war der Sohn oder die Tochter noch das kleine, unschuldige Kind, das es zu behüten galt, und einen Augenblick später ziehen die Sprösslinge aus, um erwachsen zu werden. Auch großen Musikern wie Neil Young, Rod Stewart und Cat Stevens (mittlerweile Yusuf Islam) sind diese Gefühle nicht fremd. Ben Folds und Stevie Wonder etwa schrieben die ihren Kindern gewidmeten Songs allerdings noch vor dieser Zeit. Allesamt eignen sich hervorragend als Geburtstagslieder, so viel ist klar. Eine Auswahl der besten Songs von Eltern an ihre Kinder:

Neil Sedaka – Happy birthday sweet sixteen

Rod Stewart – Forever young

John Lennon – Beautiful boy

Stevie Wonder – Isn’t she lovely?

Talking Heads – Stay up late

Neil Young – Here for you

Cat Stevens – Father and son

Ben Folds – Gracie

Die alternativen Geburtstagssongs

Es müssen nicht immer die üblichen Verdächtigen sein. Auch Künstler, denen man es nicht direkt zugetraut hätte, haben das Thema Geburtstagslieder in ihrer Diskographie aufgegriffen. Jimi Hendrix wünscht sich in seiner Version von „Happy Birthday“ vor allem selbst alles Gute zum Geburtstag, Tiny Moving Parts verwandeln jeden Geburtstag in eine Emo-Math-Rock-Party und Björk erinnert in „Birthday“ an ihre Vergangenheit mit The Sugarcubes.

The Beatles – Birthday

Jimi Hendrix – Happy birthday

Blur – Birthday

Tiny Moving Parts – Happy birthday

Kings Of Leon – Birthday

Sufjan Stevens – Happy birthday

Ween – Birthday boy

Don Mclean – Birthday song

Cracker – Happy birthday to me

Luke – It’s you birthday

The Sugarcubes – Birthday

Weitere Highlights