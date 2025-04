Luvcat: Tom Waits in Seidenunterwäsche

Die Haut & Nick Cave:: „Burnin’ The Ice“

Luvcat startet 2025 als eine der geheimnisvollsten und verführerischsten Stimmen der britischen Musikszene. Der Durchbruch gelang Sophia Morgan, so ihr bürgerlicher Name, im Mai 2024 mit ihrer Debütsingle „Matador“, die nach einem viralen TikTok-Clip schnell internationale Aufmerksamkeit erlangte.

Es folgten die Singles „He’s My Man“ im September 2024 – eine düstere Ballade über eine Hausfrau, die ihren Ehemann vergiftet – und „Dinner @ Brasserie Zédel“, das klingt wie der Soundtrack zu einer ausschweifenden Nacht im alten Soho, auch ihre aktuelle Single „Love & Money“ widmet sich ihrer Heimatstadt. Die betörende Mordballade „He’s My Man“ zeigt wiederum, dass sie den Geist von Nick Cave und Tom Waits auf gekonnte Weise einer neuen Generation näherbringt. Sie selbst bezeichnet ihre Musik als „Tom Waits in Seidenunterwäsche““.

„Ein Großteil meiner Musik enthält Metaphern und skurrile Bilder, aber sie alle wurzeln in echten Geschichten, Beziehungen und Herzschmerz“, so Luvcat. „Sie mag mit Federn und Spitze und was weiß ich noch verziert sein, aber sie stammt immer noch aus meinen sehr persönlichen Beziehungen, und ich kann einfach nicht über etwas anderes schreiben.“