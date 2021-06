Video: Madonnas Sohn ist ein Freddie-Mercury-Imitator

Wer im Hause Madonna groß wird, muss sich wohl oder übel in der Performance üben. Das beweistein neuer Videoclip, den die Sängerin am Montag (07. Juni) auf Instagram veröffentlichte. Darin sieht man ihren 15-jährigen Sohn David Banda, wie er ansehnlich kostümiert eine eigene Version des Queen-Hits „Another One Bites The Dust“ zum Besten gibt – und dabei versucht, Freddie Mercury zu imitieren. Um seine Performance noch authentischer zu gestalten, trägt der Jugendliche zudem ein glitzerndes Armband um den Oberarm, eine Perücke und zwei Nieten-Armbänder ums Handgelenk.

Sieh dir diesen Beitrag auf Instagram an Ein Beitrag geteilt von Madonna (@madonna)

Empfehlung der Redaktion Madonna nimmt Abschied von Nick Kamen

Die Moves stimmen, der Songtext nicht

Der Improvisations-Auftritt findet im Wohnzimmer der Familie statt, während Madonna die Kameraführung übernimmt. Auch wenn der 15-Jährige augenscheinlich wenig Ahnung von dem Songtext hat, überzeugt er doch mit einigen stark an Mercury angelehnten Tanzbewegungen. Auch bei den Fans der Sängerin scheint das Video gut anzukommen – eine Userin kommentiert den Clip mit den Worten „Freddy, Michael Jackson und James Brown in einem!!!“, ein anderer Fan meint „David ist so talentiert“. Auch Madonna selbst scheint von den Fähigkeiten ihres Sohns überzeugt zu sein und versieht das drei Minuten lange Video nur mit den Worten: „Another One Bites the Dust………….. #freddiemercury #davidbanda“.

Empfehlung der Redaktion Madonna legt sich via Instagram mit einer Pro-Waffen-Aktivistin an

In einem Interview mit der britischen „Vogue“ aus dem Jahr 2019 hat die Sängerin bereits ihre enge Bindung zu David betont. Darin sagte sie unter anderem: „Was er mehr als alles andere hat, ist Fokus und Entschlossenheit. Ich bin mir ziemlich sicher, dass er das von mir hat.“ Sie fügte hinzu: „Ich habe das Gefühl, dass er mich versteht; er hat mehr von meiner DNA als jedes meiner Kinder bisher.“ Die 62-jährige Sängerin ist Mutter von sechs Kindern – ihre älteste Tochter Lourdes Leon aus ihrer Beziehung mit Carlos Leon, Sohn Rocco Ritchie aus ihrer Ehe mit Regisseur Guy Ritchie, sowie David, die ebenfalls 15-Jährige Mercy James und die zwei achtjährigen Zwillinge Stella und Estere. Diese drei Kinder hat Madonna aus Malawi adoptiert.