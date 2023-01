Madonna live 2023: Zusatzkonzerte in Berlin und Köln

Madonna geht auf „Celebration“-Welttournee und kommt im Rahmen ihrer 35 Konzerte auch nach Deutschland. Am 15. +16. November gastiert sie in Köln und am 28. +29. November in Berlin – und Special Guest ist Bob the Drag Queen alias Caldwell Tidicue. Die Termine am 16. und 29.11. sind neu, aufgrund der Nachfrage beraumte Madonna Zusatzkonzerte an.

TICKETS: Der Kartenverkauf für die neuen Konzerte beginnt am Mittwoch, 25. Januar um 10 Uhr Ortszeit unter madonna.com.

FANCLUB-VORVERKAUF: Mitglieder des offiziellen Madonna-Fanclubs haben ab Dienstag, 24. Januar von 9 bis 18 Uhr Ortszeit die Möglichkeit, Tickets für die Shows in Deutschland zu erwerben. Auf madonna.com gibt’s alle Informationen zur Tour und zum Kartenverkauf.

VIP: Informationen finden Sie unter https://www.vipnation.com.

MADONNA – The Celebration Tour

Mi. 15.11.2023 Köln Lanxess Arena

Do. 16.11.2023 Köln Lanxess Arena – Zusatztermin

Di. 28.11.2023 Berlin Mercedes-Benz Arena

Mi. 29.11.2023 Berlin Mercedes-Benz Arena – Zusatztermin

Allgemeiner Vorverkaufsstart:

Mi., 25.01.2023, 10:00 Uhr

www.livenation.de/artist-madonna-235