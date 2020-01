Maisie Williams: Hier singt der GoT-Star „Let It Go“ aus „Die Eiskönigin“

Maisie Williams spielt in „Game of Thrones“ Arya Stark

Das wird Sie auch interessieren





Dass Maisie Williams großes Schauspieltalent besitzt, ist seit ihrer Rolle als Arya Stark bei „Game of Thrones“ bekannt. Nun sorgt aber ausgerechnet eine Autowerbung dafür, dass sie auch musikalisch in Erscheinung tritt. Und allem Anschein nach hat sie die eisigen Zeiten noch nicht ganz hinter sich gelassen: In dem Clip singt die Schauspielerin den Hit „Let It Go“ aus „Die Eiskönigin“.

Die Werbung, die für das neue Elektro-Modell von Audi wirbt und schon jetzt im Netz zu sehen ist, wird präsent am „Super Bowl“-Wochenende im US-amerikanischen TV laufen. Darin ist Williams am Steuer des neuen Audi zu sehen, mit dem sie an stinkenden Benzinern vorbei rauscht und so – der Story zufolge – ein neues Zeitalter im Straßenverkehr einläutet. Sogar Mechaniker und zum Leben erweckte Straßenwerbung singen mit – schöne, neue Welt also. Während die Markenbotschaft etwas platt rüberkommt, kommt Williams‘ Stimme bei den Fans aber ziemlich gut an.

Auch auf Instagram warb die Schauspielerin für den klimafreundlicheren Wagen: „LET IT GO – Ich hatte so viel Spaß bei diesem Dreh für Audi – in Los Angeles mit dem vollelektrischen Audi e-tron Sportback zu fahren. Die Zukunft ist elektrisch, lasst die Vergangenheit hinter euch!“

Den Clip sehen Sie auch hier in voller Länge: