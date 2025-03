The Jesus and Mary Chain: Die Fucked-Up-Fans der Eagles

Modedesigner Pol’ Atteu und TV-Produzent Patrik Simpson werden vielleicht bald einen Film über Anna Nicole Smith drehen. In der Hauptrolle wünschen sie sich Margot Robbie.

Sie schwärmen von Margot Robbie

Gegenüber der „Sun“ hat Patrik Simpson geschwärmt: „Wir haben ein Auge auf Margot geworfen und ich denke, sie ist unsere Anna Nicole.“

Gerade weil und wie Margot Robbie Barbie spielte, hat ihn überzeugt: „Die Art und Weise, wie [Margot Robbie] Barbie verkörperte! Pol’ hat immer gescherzt, dass Anna die lebende Barbie sei. Wer könnte sie also besser spielen als Margot?“

Margot Robbie als „Barbie“

Die beiden sind sich einig: „Als wir [Margot Robbie] trafen, spürten wir einfach etwas Magisches.“

Sie erzählten, dass sie eng mit Anna Nicole Smith befreundet waren: „Anna war unsere beste Freundin. Beste Freund:innen haben Geheimnisse. Und wir haben Anna versprochen, dass wir diese Geheimnisse lüften werden.“

Pol’ Atteu und Patrik Simpson haben angegeben, dass sie das Drehbuch schon fertig gestellt haben. Momentan verhandeln sie mit Studios und Agenturen.

Wie wurde Anna Nicole Smith in den Medien dargestellt?

Sarah Marshall hat ihren Artikel „Wie Anna Nicole Smith zur Pointe Amerikas wurde“ auf „Buzzfeed News“ folgendermaßen eingeleitet:

„Von ihrem ersten Playboy-Auftritt im Jahr 1992 bis zu ihrem Tod im Jahr 2007 handelte die Geschichte von Anna Nicole Smith von einem schönen Mädchen, das aus dem Staub erhoben wurde. Und dann von einer schönen Frau, die zerstört wurde.“

Außerdem veröffentlichte Netflix vor zwei Jahren die Doku „Anna Nicole Smith: You Don’t Know Me“. Dem Streaminganbieter nach eine Doku „aus der Sicht der Menschen, die ihr am nächsten standen.“

Der Trailer zu „Anna Nicole Smith: You Don’t Know Me“

Wie Pol’ Atteu und Patrik Simpson Anna Nicole Smiths Geschichte erzählen, ist unbekannt. Ob sie den Film machen werden, kann wohl auch erst nach den Verhandlungen gesagt werden. Ob Margot Robbie also eine Version Anna Nicole Smiths darstellen wird, ist noch lange nicht die nächste Entscheidung.

Wer sind Pol’ Atteu und Patrik Simpson?

Auf Patrik Simpsons Website wird angegeben, dass er u.a. „Gown and Out in Beverly Hills“ und „America’s Rising Stars“ produzierte. Außerdem ist er Vizepräsident von „Pol’ Atteu Haute Couture“ in Beverly Hills und ist Chief Marketing Officer bei „Pol’ Atteu Online Global Shopping Mall“.