Mastodon: YouTuber Ben Eller begeistert als Interimsgitarrist

The Jesus and Mary Chain: Die Fucked-Up-Fans der Eagles

Vor Kurzem gaben Mastodon den Ausstieg ihres Gitarristen Brent Hinds bekannt. Bereits am 9.3. spielten die US-amerikanischen Metaller das erste Konzert ohne Hinds – mit einem Interimsgitarristen, der viele überraschte.

In die Fußstapfen des gesichtstätowierten Gitarristen trat (zumindest bei der Show im Rahmen des „Tool In The Sand“-Festivals) der bekannte YouTuber Ben Eller. Eller, der rund 507.000 Abonnenten auf YouTube hat, widmet sich auf seinem Kanal auf humorvolle, aber auch sehr lehrreiche Weise dem Thema Metal- und Rockgitarre.

In der Reihe „Stuff … does“ analysiert er etwa Riffs und Licks bekannter Bands – und das so detailreich wie gekonnt. 2018 veröffentlichte er in dieser Reihe das Video „Stuff Mastodon Does“, ein anderes Video trägt den Titel „What I Have Learned From Mastodon“. Passt also eigentlich wie die sprichwörtliche Faust aufs Auge, dass Eller das Ruder übernehmen durfte.

Eller bedankt sich

Ben Eller selbst schreibt auf Instagram über den Auftritt: „Was für ein unglaubliches Wochenende mit @mastodonrocks als Teil von @toolinthesand! Wer mir schon länger folgt, weiß, wie sehr ich diese Musik liebe – deshalb ist es eine ECHTE Ehre, mit der Band spielen zu dürfen. Ich habe eure freundlichen und unterstützenden Worte gesehen, und sie bedeuten mir die Welt! Mein Posteingang ist so überfüllt, dass ich unmöglich auf jede Nachricht antworten kann, aber wisst, dass ich eure Unterstützung unglaublich schätze.“

Eller weiter: „Danke an euch alle und ein riesiges Dankeschön an @billy_butterslax, @creamale und Troy, dass ihr mir das Vertrauen geschenkt habt, den Job zu erledigen. Die Parts eines meiner absoluten Lieblingsgitarristen zu spielen, ist keine leichte Aufgabe – aber es war eine Freude. Prost, Leute!“

„Dinge, die Mastodon tun“

Unter Ellers Mastodon-Videos feierten Fans die Entscheidung. „Dinge, die Mastodon tun: Ben Eller anheuern“, schreibt ein Fan. „Gratuliere Ben, du hast es geschafft“, freut sich ein anderer. „Auf dem Vorschaubild hast du Brents Gesichtstattoo, und jetzt trittst du in seine Fußstapfen. Das ist wahnsinnig gut gealtert.“

Steigt Eller bei Mastodon ein?

Nun fragen sich Fans, ob Eller noch mehr Songs mit der Band spielen wird. Auf die Frage eines Fans auf Instagram, ob er denn festes Mitglied werde, antwortete Eller: „No guarantees, but let’s wait and see!“