ENDLICH: Der „Odyssey“-Trailer – samt Zyklopen

Matt Damon begibt sich als Odysseus auf eine gefährliche Reise nach Hause im ersten Trailer zu Christopher Nolans mit Spannung erwartetem neuen Film „The Odyssey“.

Der Clip setzt nach dem Ende des Trojanischen Krieges ein. „Nach Jahren des Krieges konnte niemand vor meinen Männern und meiner Heimat bestehen“, sagt Damon aus dem Off über Bilder von Soldaten. Kurze Einblicke zeigen Anne Hathaway als Penelope, die Ehefrau von Odysseus, sowie Tom Holland als ihren Sohn Telemachos.

Der Trailer deutet die Schwierigkeiten an, die Odysseus auf seiner Reise über das Meer erwarten, darunter der Zyklop Polyphem und furchteinflößend raues Wetter.

Gefährliche Heimkehr nach dem Trojanischen Krieg

The Odyssey, eine Adaption von Homers berühmtem griechischem Epos, wurde von Christopher Nolan inszeniert und spielt mit Matt Damon, Tom Holland, Anne Hathaway, Robert Pattinson, Lupita Nyong’o, Zendaya und Charlize Theron. Der Kinostart ist für den 17. Juli 2026 geplant.

An dieser Stelle findest du Inhalte aus Youtube Um mit Inhalten aus Sozialen Netzwerken zu interagieren oder diese darzustellen, brauchen wir deine Zustimmung. Soziale Netzwerke aktivieren

„Es steckt ein bisschen von allem darin“, sagte Christopher Nolan kürzlich gegenüber Empire über seinen Wunsch, die umfangreiche Geschichte zu adaptieren. „Ich meine, sie enthält wirklich alle Geschichten. Als Filmemacher sucht man nach Lücken in der Filmkultur, nach Dingen, die noch nicht gemacht wurden. Und was ich gesehen habe, war, dass all diese großartige mythologische Filmarbeit, mit der ich aufgewachsen bin – Ray-Harryhausen-Filme und andere – nie mit dem Gewicht und der Glaubwürdigkeit umgesetzt wurde, die ein A-Budget und eine große Hollywood-IMAX-Produktion leisten können.“

Nolan über Mythologie und filmische Vision

Christopher Nolan verriet außerdem, dass er und sein Team über 91 Tage hinweg mehr als zwei Millionen Fuß Filmmaterial gedreht haben, wobei ein Großteil der Produktion auf offener See stattfand. „Es ist gewaltig und beängstigend und wunderbar und wohlwollend, je nachdem, wie sich die Bedingungen verändern“, erklärte er. „Wir wollten wirklich einfangen, wie hart diese Reisen für die Menschen gewesen sein müssen. Und welchen Vertrauenssprung sie in einer nicht kartierten, unerforschten Welt gemacht haben.“

Kürzlich veröffentlichte Christopher Nolan zudem einen sechsminütigen Prolog zu „The Odyssey“ in ausgewählten IMAX-Kinos vor den Vorführungen von „Sinners“, „One Battle After Another“ und James Camerons „Avatar: Fire and Ash“. Laut „Variety“ zeigt der Prolog unter anderem Aufnahmen des berühmten Trojanischen Pferdes bei der Landung in Troja sowie Odysseus, wie er sein Heer zum Sieg führt.