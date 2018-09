Metallica live 2019: Aktualisierter Stand zum Ticketvorverkauf

So nah wie möglich dran sein wollen an Metallica – so sind die Hardcore-Fans. Natürlich sind deshalb auch schon am Tag des Vorverkaufsstarts für die vier Deutschland-Konzerte der Band 2019 alle „Front of Stage“-Kategorien ausverkauft.

Weiterlesen Kirk Hammett will ein Soloalbum – was bedeutet das für Metallica? „Der Stapel an Songs wird größer und größer“: Kirk Hammett von Metallica feilt an eigenem Material. Und das soll nicht mal nach Metal klingen.

Bei Eventim gibt es für die begehrten Plätze keine Tickets mehr, in Berlin ebensowenig wie in Köln, München und Mannheim. Bei Sitzplätzen und weiter von der Bühne entfernten Stehplätzen sieht die Lage noch etwas entspannter aus.

METALLICA – Live 2019

WorldWired Tour 2019

SPECIAL GUESTS: GHOST & BOKASSA

Fr. 10.05.2019 Zürich Stadion Letzigrund* Do. 13.06.2019 Köln RheinEnergieStadion Sa. 06.07.2019 Berlin Olympiastadion Fr. 16.08.2019 Wien Ernst-Happel-Stadion** Fr. 23.08.2019 München Olympiastadion So. 25.08.2019 Mannheim Maimarktgelände