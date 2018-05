Michael Schulte flieht nach ESC-Erfolg erstmal nach Buxtehude

Kaum 48 Stunden nach seinem Erfolg beim ESC in Lissabon will Michael Schulte erst einmal ausschlafen. Der 28-Jährige wurde vor dem Wettbewerb für seine Power-Ballade „You Let Me Walk Alone“ zunächst belächelt, doch mit einem beeindruckend selbstsicheren Auftritt konnte er sowohl Publikum als auch Jury überzeugen. Am Ende stand ein großartiger vierter Platz – nach mehreren heftigen Pleiten für Deutschland in den vergangenen Jahren.

Weiterlesen ESC 2018: Michael Schulte chancenlos – auf Facebook und Co Eurovision Song Contest: Michael Schulte hat Fans in den sozialen Medien – aber sind das auch genügend Leute, um ihm zum Erfolg zu helfen? Seit dem frühen Montag ist Schulte nun wieder in Deutschland, nachdem das eine oder andere Bierchen gekippt und viele Hände geschüttelt wurden. Der Musiker landete in Hamburg und düste danach gleich ab in seine Heimatstadt Buxtehude, in der er seit Herbst 2017 lebt. Er und sein Team hätten wenig geschlafen und eine anstrengende Zeit hinter sich, sagte er der „Bild“ noch am Flughafen.

Alle wollen Michael Schulte auf den Rücken klopfen

Er habe sich aber vor allem über die vielen Glückwünsche von Freunden und Bekannten gefreut. Auch von Fremden gab es viel Lob – so zum Beispiel im Flieger nach Deutschland. „Da merkt man, dass Deutschland wirklich ein ESC-Land ist“, sagte Schulte.

So stimmten Jury und Publikum für Deutschland und Michael Schulte:

Jury: 204 Punkte

12 Punkte aus: Niederlande, Dänemark, Norwegen und der

Schweiz

Schweiz 10 Punkte aus: San Marino, Österreich, Italien, Australien,

Serbien und Polen

Serbien und Polen 8 Punkte aus: Irland und Frankreich

7 Punkte aus: Georgien und Spanien

6 Punkte aus: Albanien, Island, Estland und Bulgarien

5 Punkte aus: Belgien, Armenien, Israel und Litauen

4 Punkte aus: Rumänien, Moldawien und Russland

3 Punkte aus: Mazedonien und Lettland

2 Punkte aus: Aserbaidschan

1 Punkt aus: Schweden und Finnland

0 Punkte aus: Ukraine, Weißrussland, Malta,

Großbritannien, Kroatien, Tschechien,

Zypern, Griechenland, Ungarn, Montenegro,

Slowenien und Portugal

Televoting: 136 Punkte