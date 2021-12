Mick Jagger: Lichttherapie-Brille gegen miese Stimmung beim Rolling-Stones-Sänger

Foto: AFP via Getty Images, VANDERLEI ALMEIDA. All rights reserved.

Zum ersten Mal tauchte das „Ding“ auf einem Hotelbalkon in Miami auf. Mick Jagger trug es auf der Nase. Gegen Ende der „No Filter“-Tour im November. Rundlich geformt und silberweiß schimmernd sah es aus wie Science-Fiction-Gadget. Was konnte das sein?

Eine Lichttherapie-Brille für rund 200 Euro, die seitdem eine steile Karriere gemacht hat. Verbunden mit Style- und Gesundheits-Debatten allerorten. Selbst die ehrwürdige „Times“ erklärte ihren Lesern, dass diese frei verkäuflichen Teile mit künstlichem Licht in Blautönen die Stimmung des Trägers aufhellen würden – vor allem im Winter. Gerade in nordischen Ländern Richtung Polarkreis fehlen dann wohltuende Sonnenstrahlen.

Nun ist ein Florida-Balkon nicht unbedingt in den düsteren Zonen dieser Erde. Also wurde der Gemütszustand von Jagger umgehend durchleuchtet. Deutet die Space-Brille auf Energiemangel und depressive Verstimmung zum Ende der mehrjährigen Stones-Welttour? Auf posttraumatische Erscheinungen nach dem Tod von Charlie Watts? Oder ist Sir Mick einfach nur schlapp? Seine OP im New York, bei der ihm im April 2019 eine neue Aorta-Herzklappe eingesetzt wurde, hatte er jedenfalls eisern weggesteckt.

Wieder daheim in London, konnten sich die englischen Paparazzi dann von Jaggers Fitness überzeugen. Beim intimen Tribute-Konzert für Charlie Watts im Jazz-Club „Ronnie Scott’s“ glänzte er Anfang Dezember jedenfalls mit Höchstleistungen auf kleiner Bühne. Im britischen Weihnachtsgeschäft hatten Lichtbrillen in Space-Optik dennoch eine erstaunliche Sonder-Konjunktur … Die Brille gibt es übrigens hier zu sehen.