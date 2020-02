Miles Davis: Soundtrack zu der Dokumentation „Birth of the Cool“

Das wird Sie auch interessieren





Miles Davis gehört zweifelsfrei zu den größten und einflussreichsten Jazz-Musikern, der Trompeter veröffentlichte mit Alben wie „Birth of the Cool“, „Kind of Blue“ oder „Bitches Brew“, Meilensteine des Genres, die auch über den Jazz hinaus die Musik verändert haben. Mit „Miles Davis: Birth of the Cool“ erschien Anfang des Jahres eine Dokumentation, die das Leben und die Kunst des Trompeters beleuchtet, unter der Regie von Stanley Nelson. Am 21. Februar erscheint der offizielle Soundtrack auf CD und digital, am 06. März zusätzlich noch in einer einmaligen Auflage auf LP.

Auf „Music From and Inspired by ‚Miles Davis: Birth of the Cool‘ – A Film By Stanley Nelson“ gibt es einen Querschnitt von Davis umfangreicher Karriere. Angefangen bei seiner Frühphase mit Titeln wie „Donna Lee“, welches er gemeinsam mit dem Saxophonisten Charlie Parker aufnahm, über Tracks aus seiner Zeit von „Kind of Blue“ bis hin zu „Generique“, sein improvisierter Soundtrack zu „Fahrstuhl zum Schafott“. Die Compilation bietet aber auch Einblicke in seine Entwicklung, die er seit den 60er Jahren, angefangen mit „Sketches of Spain“, nahm. Neben weiteren Songs wie „Miles Run The Voodoo Down“ aus „Bitches Brew“ und dem 1986 veröffentlichten „Tutu“ findet man aber auch mit „Hail To The Real Chief“ ein bisher unveröffentlichte Aufnahme des Jazz-Musikers.

„Hail To The Real Chief“ von Miles Davis auf YouTube:

„Miles Davis: Birth of the Cool“-Trailer auf YouTube: