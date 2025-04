Mit diesem Brief will Billy Joel Joe Cocker in die Hall of Fame pushen

Paul McCartney fordert Rock and Roll Hall of Fame auf, Joe Cocker aufzunehmen: „Dort, wo er hingehört“

Joe Cocker: Nach McCartney macht auch Witwe Druck auf Rock and Roll Hall of Fame

Mehr als zehn Jahre nach seinem Tod rückt Joe Cocker in den Fokus der Rock & Roll Hall of Fame. Dank einer Welle der Unterstützung, die echte Größen der Musikwelt anführen. Einer der lautesten Fürsprecher: Billy Joel.

Ein bisher unveröffentlichtes Video aus dem Jahr 2016 zeigt den „Piano Man“ backstage im Madison Square Garden. Mit einer ganz persönlichen Botschaft. Darin liest er einen Brief vor, den er bereits 2014 an die Hall of Fame geschrieben hatte. Als Cockers Gesundheitszustand sich rapide verschlechterte. Eine eindringliche Bitte. Joe Cocker verdient diesen Platz. Jetzt.

„Er war einzigartig – und er war ein Gigant“

Im Brief beschreibt Joel, wie ihn Cockers Stimme 1969 tief berührte. Im gleichen Jahr, in dem er das Woodstock-Festival besuchte und Led Zeppelins Debütalbum kaufte. Er hörte Joe Cocker mit „With a Little Help From My Friends“. Für Joel war das der Moment, in dem er dachte: Cocker ist mehr als ein Sänger. Er ist ein Interpret mit Seele, mit Kraft, mit einer Stimme, „die unter die Haut geht“.

Er zieht einen direkten Vergleich zu Ray Charles und nennt Cocker „den stärksten Rock-Interpreten seiner Generation“. Trotz dieses leidenschaftlichen Appells reagierte die Hall of Fame damals nicht. Ein Versäumnis, das man nun endlich korrigieren könnte.

Nicht nur Billy Joel – auch Paul McCartney macht Druck

Billy Joel ist nicht der Einzige, der sich für Cockers Aufnahme stark macht. Auch Paul McCartney meldete sich öffentlich zu Wort. In einem offenen Brief an die Rock-Welt lobte er Cockers außergewöhnliche Interpretation des Beatles-Songs „With a Little Help From My Friends“. Eine Version, die längst selbst Musikgeschichte geschrieben hat.

„Joe war ein großartiger Mensch und ein außergewöhnlicher Sänger mit einem einzigartigen Stil,“ schrieb McCartney.

„Er hätte es verdient, unter den ganz Großen verewigt zu werden.“

Abstimmung läuft noch bis zum 21. April

Seit 1994 ist Joe Cocker theoretisch wählbar für die Hall of Fame – doch bisher hat er es nie auf die offizielle Liste geschafft. Jetzt ist er zum ersten Mal nominiert, und das Publikum hat die Chance, ihn per Fan-Voting zu unterstützen. Bis zum 21. April 2025 kann täglich abgestimmt werden.

Der Brief von Billy Joel:

„Als Mitglied der Rock & Roll Hall of Fame seit 1999 war es einer meiner sehnlichsten Wünsche, Joe Cocker ebenfalls in diese Ruhmeshalle aufgenommen zu sehen. Als ich ihn 1969 zum ersten Mal hörte, war ich sehr inspiriert von dem Klang seines unglaublich rauen und gefühlvollen Gesangsstils.

Dieses Jahr wurde zu einem Wendepunkt in meinem Leben. In diesem Jahr besuchte ich das Woodstock-Festival, kaufte mir das erste Led-Zeppelin-Album und hörte Joe Cocker „With a Little Help From My Friends“ singen. Ich dachte, Joe sei der kraftvollste Rocksänger, den ich seit den ersten Aufnahmen von Ray Charles gehört hatte. Meiner Meinung nach kommt ihm seither niemand auch nur annähernd als einer der größten Rock ’n‘ Roll-Sänger aller Zeiten gleich.

Ich bin der festen Überzeugung, dass Joe Cocker für die Aufnahme in die Rock & Roll Hall of Fame in Betracht gezogen werden sollte. Ich hoffe, Sie werden in Betracht ziehen, seinen Namen dieses Jahr auf den Wahlzettel zu setzen.“