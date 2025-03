Musk sagt, er habe „nie etwas Schädliches getan“. Amerikaner sind anderer Meinung

„IMPEACHED!“ So will Trump alle Richter kleinmachen

Elon Musk , der Donald Trumps beispiellose Säuberungsaktion in der Bundesverwaltung anführt, sorgt sich. Er behauptet, es sei nicht nachvollziehbar, dass die Menschen ihn nicht mögen. Weil er immer nur „produktive Dinge getan“ und „nie etwas Schädliches getan“ habe.

Die Amerikaner – und zwar in immer größerem Maße – sind anderer Meinung. Zehntausende Bundesangestellte und ihre Familien fargen sich, ob sie ihre Jobs behalten (oder wiedererlangen) können. Die Wirtschaft schrumpft , Sozialprogramme werden gekürzt oder eingeschränkt. Und die internationale Hilfe wird mit verheerenden Folgen gekürzt. Musk und das sogenannte Department of Government Efficiency ( DOGE ) verärgern viele Menschen. Eine Reihe von Umfragen hat ergeben, dass eine wachsende Mehrheit der Amerikaner den Milliardär und seine radikale Kürzungspolitik der Regierung negativ sehen. Auch wenn sie große Reformen unterstützen.

Am Dienstag stellte ein Bundesrichter fest, dass Musk und DOGE „wahrscheinlich in mehrfacher Hinsicht gegen die Verfassung der Vereinigten Staaten verstoßen haben“. Allein, indem sie die US-Agentur für internationale Entwicklung, das amerikanische Büro für Auslandshilfe, schlossen. Und Tausende von Mitarbeitern entließen.

„Sie wollen mich umbringen“

Später an diesem Tag erschien Musk bei „Fox News“ und diskutierte über eine Reihe von Protesten sowie über Angriffe und Vandalismus gegen Tesla-Fahrzeuge und -Händler. Er behauptete, dies geschehe, weil er und DOGE Betrug aufdecken würden.

„Es stellt sich heraus, dass die Leute sehr verärgert sind, wenn man ihnen das Geld wegnimmt, das sie auf betrügerische Weise erhalten. Und sie wollen mich im Grunde genommen umbringen. Weil ich ihren Betrug stoppe. Und sie wollen Tesla schaden. Weil wir diese schreckliche Verschwendung und Korruption in der Regierung stoppen“, sagte Musk. „Böse Menschen werden böse Dinge tun.“

Natürlich haben Musk und DOGE nur äußerst wenig Betrug aufgedeckt. Sie haben jedoch dazu beigetragen, Zehntausende von Bundesangestellten zu entlassen. Was die Stabilität wesentlicher staatlicher Dienstleistungen wie der Sozialversicherung gefährdet. Und gleichzeitig dafür gesorgt, dass Senioren nur noch schwer Zugang zu ihren Leistungen erhalten.

„Es ist ein Schock für mich“

An einem Punkt des Interviews forderte Elon Musk – der kürzlich damit gedroht hatte, jeden Bundesangestellten zu entlassen, der seine E-Mails aus der Personalabteilung ignoriert – mehr Empathie von den Demokraten angesichts der Angriffe auf Tesla. „Es ist wirklich ein ziemlicher Schock für mich, dass es dieses Maß an Hass und Gewalt von links gibt“, sagte er zu Sean Hannity. „Ich dachte, die linken Demokraten sollten die Partei des Mitgefühls sein. Die Partei der Fürsorge, und doch brennen sie Autos nieder. Sie setzen Autohäuser in Brand. Sie schießen mit Kugeln auf Autohäuser.“

Er fuhr fort: „Tesla ist ein friedliches Unternehmen. Wir haben nie etwas Schädliches getan. Ich habe nie etwas Schädliches getan. Ich habe nur produktive Dinge getan. Ich denke also, dass wir einfach gestört sind. Hier geht es um eine Art psychische Erkrankung, denn das ergibt keinen Sinn.“

Ehemalige Mitarbeiter von Elon Musks Unternehmen , staatliche Aufsichtsbehörden , mehrere seiner Ex-Partner , seine Kinder und die unzähligen Menschen, die von Musks Arbeit als nicht gewählter Schattenpräsident negativ betroffen sind, könnten der Auffassung widersprechen, dass der Milliardär „nie etwas Schädliches getan hat“. Und einige verschaffen sich Gehör.

Chor aus Buhrufen und Spott

Am Dienstag wurde der Abgeordnete Mike Flood (R-Neb.) in einem Rathaus in seinem Heimatbezirk von wütenden Wählern mit Fragen konfrontiert. Unter anderem zu den Interessenkonflikten von Elon Musk. Musks Unternehmen SpaceX hat von der National Aeronautics and Space Administration Aufträge in Milliardenhöhe erhalten. Die Trump-Regierung strebt an , Starlink, Musks Satelliten-Internetgeschäft, in die gesamte Bundesregierung zu integrieren.

„Wie kommen Sie darauf, dass [Musk] keinen Interessenkonflikt hat?“, fragte eine Person Flood. „Glauben Sie, dass er das kürzen würde, bevor er unser Medicare, unsere Sozialversicherung oder unsere Arbeitsplätze kürzen würde?“

Flood antwortete, dass er weiterhin voll und ganz „Elon Musk und das Department of Government Efficiency“ unterstütze. Daraufhin brach der Saal in einen Chor aus Buhrufen und Spott gegen den Abgeordneten aus Nebraska aus.

Flood ist nicht der einzige Abgeordnete, der sich wütenden Wählern gegenübersieht. Anfang dieses Monats riet das National Republican Congressional Committee den Mitgliedern der Republikanischen Partei sogar, keine Bürgerversammlungen mehr abzuhalten. Die Parteiführung der Republikaner beschuldigte die Kritiker – wie es heutzutage üblich ist – bezahlte Demonstranten zu sein. Um die Bedenken ihrer Wähler zu entkräften. Musk hat aus dieser Anschuldigung Kapital geschlagen.

„Es sind auch größere Kräfte am Werk“, sagte er am Dienstag zu Hannity, als er über die Tesla-Angriffe und -Proteste sprach. „Ich weiß nicht, wer das finanziert. wWer das koordiniert. Denn das ist verrückt. So etwas habe ich noch nie gesehen.“

Hannity beklagte, dass die Menschen, die für Tesla arbeiteten, möglicherweise „ihre Jobs verlieren“ könnten. Doch weder er noch Musk verschwendeten einen mitfühlenden Gedanken an die Tausenden Amerikaner, die DOGE in den letzten zwei Monaten arbeitslos gemacht hat, und an die potenziell verheerenden nationalen und internationalen Auswirkungen seines korrupten politischen Projekts.