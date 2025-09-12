Nach Trump-Reaktion auf Kirk-Attentat: Kritik von Jimmy Kimmel

Jimmy Kimmel nutzte seinen Monolog in „Jimmy Kimmel Live“ Donnerstagnacht (11. September), um auf den Tod von Charlie Kirk zu reagieren und zu erörtern, warum Donald Trumps Reaktion so problematisch war.

Jimmy Kimmel kritisiert Donald Trump

Kimmel beschrieb Kirks Erschießung Anfang dieser Woche als „einen sinnlosen Mord“. „Sein Tod hat unsere Wut, unsere Unterschiede verstärkt“, sagte Kimmel. „Und ich habe viele außergewöhnlich abscheuliche Reaktionen darauf von beiden Seiten des politischen Spektrums gesehen. Manche Leute jubeln darüber, was ich nie verstehen werde. Gestern gab es in Colorado einen weiteren Amoklauf an einer Schule, den hundertsten in diesem Jahr.“

Jimmy Kimmel kritisierte Trump weiter: „Bei all diesen schrecklichen Dingen, die passieren, könnte man meinen, dass unser Präsident wenigstens versuchen würde, uns zusammenzubringen. Aber das tat er nicht.“

Den Monolog hier sehen:

Kimmel zeigte eine Reihe von X-Beiträgen früherer Präsidenten, darunter Barack Obama und George W. Bush. „Präsident Obama tat es“, sagte Kimmel. „Präsident Biden tat es. Präsidenten Bush und Clinton taten es. Präsident Trump tat es nicht. Stattdessen gab er den Demokraten die Schuld für ihre Rhetorik. Der Mann, der einer Menschenmenge von Unterstützern sagte, dass vielleicht die Leute des Zweiten Verfassungszusatzes etwas gegen Hillary Clinton tun sollten. Der Mann, der sagte, es würde ihm nichts ausmachen, wenn jemand durch die Fake-News-Medien schießen würde. Der Mann, der einen Mob auf das Kapitol losließ und sagte, Liz Cheney sollte neun Läufe auf sich gerichtet haben, weil sie seinen Gegner unterstützte, gibt der radikalen Linken die Schuld für ihre Rhetorik.“

Charlie Kirk von Attentäter erschossen

Kirk wurde am Mittwoch erschossen, während er vor Studenten an der Utah Valley University in Orem im Bundesstaat Utah sprach. Der rechtsgerichtete politische Influencer und Aktivist, der Turning Point USA mitgründete, um eine Kultur des Konservatismus an Schulen im ganzen Land zu fördern, wurde nur 31 Jahre alt. Die Nachricht von Kirks Tod löste Schock im gesamten politischen System der USA aus.

Nach seinem Tod veröffentlichte Kimmel einen Beitrag auf Instagram, in dem er die Menschen ermutigte, bedacht zu reagieren. „Anstatt wütend mit dem Finger auf andere zu zeigen, können wir uns nicht wenigstens für einen Tag darauf einigen, dass es furchtbar und monströs ist, auf einen anderen Menschen zu schießen?“, schrieb Kimmel. „Im Namen meiner Familie senden wir Liebe an die Kirks und an alle Kinder, Eltern und Unschuldigen, die Opfer sinnloser Waffengewalt werden.“

Auch Stephen Colbert äußert sich

Stephen Colbert sprach ebenfalls in dieser Woche in „The Late Show“ das Ereignis an. Er bemerkte: „Ich bin alt genug, um mich persönlich an die politische Gewalt der 1960er Jahre zu erinnern, und ich hoffe, dass es für jeden in Amerika offensichtlich ist, dass politische Gewalt keines unserer politischen Differenzen löst. Politische Gewalt führt nur zu weiterer politischer Gewalt. Und ich bete von ganzem Herzen, dass dies die abweichende Tat eines Verrückten ist und kein Zeichen für das, was kommen wird.“

Gestern Abend fügte Colbert seinem Monolog eine „Botschaft der Einheit“ hinzu. „Wie auch immer Sie über seine Politik denken, er war ein junger Vater von zwei kleinen Kindern und ein Amerikaner, der das verfassungsmäßige Recht hat, seine Meinung in Sicherheit zu äußern“, sagte Colbert. „Es sollte selbstverständlich sein, dass Gewalt niemals die Antwort auf politische Meinungsverschiedenheiten ist.“