Neues Album: Neil Diamond With The London Symphony Orchestra

Neil Diamond With The London Symphony Orchestra: „Classic Diamonds“ erscheint am 20. November 2020 als Deluxe-CD, CD, LP und in digitalen Formaten.

Aufgenommen in den legendären Londoner Abbey Road Studios sowie in Diamonds eigenem Studio in Los Angeles, enthält „Classic Diamonds“ insgesamt 14 Klassiker aus seiner knapp sechs Jahrzehnte umspannenden Karriere.

Die Songs wurden neu eingesungen und vom London Symphony Orchestra neu interpretiert. Produzent war Grammy-Gewinner Walter Afanasieff. Die neuen Arrangements von Neil Diamonds Hits stammen dabei von Afanasieff und dem Co-Arrangeur William Ross, der als Dirigent auch die Aufnahmen des London Symphony Orchestras im Studio begleitete.

Die Deluxe-CD unterscheidet sich von der Standard-CD durch die Verpackung im Digi Pack mit Silberpartikeldesign, die wie Diamanten aussehen.

American Icon Neil Diamond

„Neil Diamond ist und bleibt einer der wichtigsten und einflussreichsten Sänger und Songwriter in der Geschichte des Pop“, so Steve Barnett, CEO der Capitol Music Group. „Dieses neue Album vereint nur seine allergrößten Hits, was ‚Classic Diamonds‘ zu einem echten Meilenstein in seiner Diskografie macht.“

Als erster Vorbote der Platte ist bereits „Heartlight“ zu hören. Enthalten werden auf der LP natürlich auch Neuinterpretationen von „I Am… I Said“, „Song Sung Blue“, „America“, „You Don’t Bring Me Flowers“ und auch „Sweet Caroline“ sein. Letzterer Track wurde erst 2019 von der Library of Congress in das National Recording Registry der USA aufgenommen.

Tracklist