Neil Young befürchtet, dass Donald Trump ihn ins Gefängnis steckt

In etwas mehr als zwei Monaten überquert Neil Young den Atlantik für seine erste Europatournee seit sechs Jahren. Angesichts der jüngsten Maßnahmen der Trump-Regierung befürchtet er, dass er nach Abschluss der Tournee nicht mehr einreisen darf.

„Wenn ich über Donald J. Trump spreche, könnte ich einer von denen sein, die nach Amerika zurückkehren und mit einem Einreiseverbot belegt oder ins Gefängnis gesteckt werden, um auf einem Zementboden mit einer Aluminiumdecke zu schlafen“, schrieb er im Neil Young Archives. „Das passiert jetzt ständig. Länder haben neue Ratschläge für diejenigen, die nach Amerika zurückkehren. Wenn ich aus Europa zurückkomme und mit einem Einreiseverbot belegt werde, kann ich meine USA-Tournee nicht spielen. Und alle Leute, die Tickets gekauft haben, können nicht zu einem Konzert von mir kommen.“

„Das ist richtig, Leute“, fährt er fort. „Wenn Sie etwas Schlechtes über Trump oder seine Regierung sagen, können Sie als Kanadier möglicherweise nicht mehr in die USA einreisen. Wenn Sie wie ich eine doppelte Staatsbürgerschaft haben, wer weiß das schon? Das werden wir alle gemeinsam herausfinden.“

Ins Gefängnis von El Salvador

Youngs Botschaft kommt, nachdem die Trump-Regierung venezolanische Migranten abgeschoben hat, von denen sie behauptete, sie seien Teil organisierter Banden. Abgeschoben manchmal nur aufgrund von Tätowierungen oder Kleidung, die mit der Bande in Verbindung gebracht wurden. In einem Fall wurde der Maskenbildner Andry José Hernández Romero in ein berüchtigtes Gefängnis in El Salvador geschickt. Obwohl es keine glaubwürdigen Beweise dafür gab, dass er Teil einer Bande war. Sein Tattoo war zu Ehren seiner Mutter.

Andere wurden allein deshalb abgeschoben, weil sie ihre politischen Überzeugungen geäußert hatten. Darunter Rumeysa Ozturk. Eine türkische Masterstudentin an der Tufts University, die einen Gastkommentar für The Tufts Daily verfasst hatte, in dem sie den Präsidenten der Universität aufforderte, Schulgelder aus Israel abzuziehen.

Young hat die doppelte Staatsbürgerschaft

Young befürchtet, dass ihm ein ähnliches Schicksal droht, wenn er seine Meinung im Ausland äußert. Obwohl er die doppelte Staatsbürgerschaft besitzt. „Wenn die Tatsache, dass ich Donald Trump für den schlechtesten Präsidenten in der Geschichte unseres Landes halte, mich davon abhalten könnte, zurückzukommen, was sagt das dann über die Freiheit aus?“, fragte er. „Mir scheint, dass man, wenn man Kamala Harris statt Trump gewählt hat, ins Gefängnis gehen oder inhaftiert werden kann. Um auf irgendeine Weise dafür bestraft zu werden, dass man nicht seine Loyalität zu was auch immer zeigt. Wie rückgratlos ist das? Trump ist nicht in der Lage, sich gegen jemanden zu behaupten, der nicht mit seinen Ideen übereinstimmt?“

Er beendete seine Notiz mit einem Zitat aus dem Treuegelöbnis. „Ein Land. Unteilbar. Mit Freiheit und Frieden für alle“, schreibt er. „Erinnern Sie sich daran? Ich schon.“