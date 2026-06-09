Neil Young and the Chrome Hearts kehren beim Farm Aid in Virginia Beach auf die Bühne zurück

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Neil Young and the Chrome Hearts sind seit dem Painted-Turtle-Benefizkonzert im Oktober 2025 nicht mehr live aufgetreten und haben ihre Pläne für eine Europatournee in diesem Sommer abgesagt. Nun steht das Comeback fest: Am 26. September bringt Farm Aid die Band zurück auf die Konzertbühne – im Veterans United Home Loans Amphitheater in Virginia Beach.

Young teilt sich die Bühne mit seinen Farm-Aid-Vorstandskollegen Willie Nelson, John Mellencamp, Dave Matthews, Margo Price und Nathaniel Rateliff. Das Lineup umfasst außerdem Turnpike Troubadours, Lukas Nelson, Mike Campbell and the Dirty Knobs, Jesse Welles, Sierra Ferrell, Mon Rovîa, I’m With Her, Amythyst Kiah, Lily Meola und Chris Pierce. Der Ticketverkauf beginnt am 26. September.

„Familienbetriebe erzeugen unsere Lebensmittel und stärken unsere Gemeinschaften. Und wenn Bauern kämpfen müssen wie gerade jetzt, spüren das auch die Gemeinschaften“, sagte Nelson, der Farm Aid mitgegründet hat, in einem Statement. „Die Probleme, mit denen Landwirte konfrontiert sind, bedrohen ihre Existenzgrundlage und gefährden uns alle. Wir bringen Farm Aid nach Virginia, um an der Seite der Bauern und Fischer zu stehen, die Hampton Roads und darüber hinaus ernähren – und um ein Ernährungssystem aufzubauen, das für alle funktioniert.“

Farm Aid: Eine lange Geschichte

Das erste Farm Aid fand am 22. September 1985 im Memorial Stadium in Champaign, Illinois, statt – mit einem Staraufgebot, das Bob Dylan, Tom Petty and the Heartbreakers, Johnny Cash, John Fogerty, Bon Jovi, Don Henley, Billy Joel, Joni Mitchell, Roy Orbison sowie Eddie Van Halen mit Sammy Hagar umfasste. Seitdem wird das Benefizkonzert nahezu jedes Jahr veranstaltet. Im vergangenen Jahr feierte die Reihe ihr 40-jähriges Jubiläum mit einer Show im Huntington Bank Stadium in Minneapolis, bei der neben allen Vorstandsmitgliedern auch Kenny Chesney und Billy Strings auftraten.

Bei jenem Konzert spielten Young and the Chrome Hearts „Big Crime“, „Rockin‘ in the Free World“, „Long Walk Home“, „Be the Rain“, „Southern Man“, „Hey Hey, My My (Into the Black)“ und „Old Man“. Mehrere dieser Songs sind auf ihrem kürzlich erschienenen Livealbum „As Times Explodes“ zu hören. Zudem ist ein neues Studioalbum namens „Second Song“ für irgendwann später in diesem Jahr angekündigt.