Neil Young deutet Europa-Tour an – Deutschland dabei?

Neil Young wird 2025 auf Tournee gehen. Auf seiner Website teaserte er am Donnerstag (20. Februar) bereits an, dass er am kommenden Montag (24. Februar) Termine für Konzerte in Nordamerika, Europa und Großbritannien ankündigen wird. Die Nachricht wurde allerdings kurze Zeit später wieder gelöscht.

Young schrieb laut „Far Out“: „Musik verbindet! Wir werden bei euch sein! Schließt euch uns allen an, wenn wir den Summer of Democracy feiern. Alte Lieder und neue Lieder. Alte Worte und neue Worte. Lange Jams! Wir werden diesen Sommer beieinander sein.“

Neil Young auf Tour mit neuer Band The Chrome Hearts

Der 79-Jährige versicherte zudem: „Die Chrome Hearts und ich sind bereit für euch! LIEBE und Demokratie regiert in den USA und in der Welt.“

Da Termine noch nicht offiziell angekündigt sind, kann zumindest zum derzeitigen Zeitpunkt noch nicht sicher gesagt werden, ob Young während seiner Europa-Tour auch nach Deutschland kommen wird.

Dass 2025 ein Neil-Young-Jahr werden würde, war schon vor einigen Wochen klar, als Neil Young mit einem Headliner-Gig beim Glastonbury Festival bestätigt wurde (auch wenn es zunächst kleinere Missverständnisse bei der Ankündigung gab).

Ein erstes Album mit seiner neuen Band The Chrome Hearts – mit der er auch auf Tour gehen wird – ist bereits fertig. Zudem erscheint am 07. März mit „Oceanside Countryside“ ein verschollenes Album von Neil Young mit Songs aus der „Comes A Time“-Zeit.

Aufgenommen wurden die zehn Songs gemeinsam mit Toningenieur Tim Mulligan zwischen Mai und Dezember 1977. Wie es in einer Mitteilung heißt, hat auch die nun erstmals erscheinende LP „den gleichen Country-/Folk-Sound“ und drei Songs (“Goin‘ Back„, ‚Human Highway‘ und ‚Field of Opportunity‘) sind auf beiden Alben zu hören. Weitere Stücke der Platte fanden ihren Weg auf andere Einspielungen.