Neil Young kündigt neues Archiv-Album „Road of Plenty“ an

Mit dabei sind unter anderem die Akustik-Platte „Homegrown“ und die Live-LP „Return To Greendale“. In den Schatten wird dies wohl aber gestellt von einer Deluxe-Ausgabe eines seiner besten Alben.

Neil Young war schon immer ein rastloser Wanderer, ein unermüdlicher Arbeiter in der Goldmine der Musik. Auch deshalb finden sich in seinem inzwischen selbst schon legendären Archiv unfassbare Schätze, die er seit Jahren für sein Online-Projekt und auf Platte veröffentlicht. In diesem Jahr sind nach der neuen LP mit Crazy Horse, „Colorado“, im vergangenen Jahr gleich mehrere faszinierende Alben geplant, die Young nach wie vor im Tresor liegen hat. Der 74-Jährige hatte sogar seine Fans gefragt, was sie sich von ihm wünschen. Nun liefert Young: Gleich fünf Neuveröffentlichungen sind geplant. Wie auf der Website der Neil Young Archives ausführlich beschrieben,…