Neu auf Amazon Prime Video: Das sind die wichtigsten Neuerscheinungen

06Genau wie bei Netflix wird auch die Mediathek von Amazon Prime Video ständig erweitert. Damit Sie nicht den Überblick verlieren, zeigen wir Ihnen hier monatlich die empfehlenswertesten Neuzugänge in der Mediathek.

Inhaltsverzeichnis

Neu auf Amazon Prime Video: Serien

Black-ish: Staffel 1 – 4

Verfügbar ab/seit: 01.03.2019

Dre und Rainbow Johnson haben viel unter einen Hut zu bekommen, denn vier Kinder sind nicht genug: Beide Elternteile verfolgen erfolgreiche Karrieren und befinden sich sozusagen inmitten eines amerikanischen Traums. Aber bedeutet Erfolg gleichzeitig auch Anpassung? Die Johnsons beginnen, afroamerikanische und amerikanische sowie jüdische Einflüsse gleichermaßen ins Familienleben einzubinden.

American Gods: Staffel 2

Verfügbar ab/seit: 11.03.2019

Ein uralter Kampf zwischen den alten Göttern und den neuen: Die modernen Götter Technologie und Medien sind klar im Vormarsch, während die ältere der beiden Götterklassen immer mehr an Bedeutung einbüßt. Mr. Wednesday hat es sich zur Aufgabe gemacht, die alten Götter um sich zu scharen und die alte Macht wieder zurückzuerlangen.

Catastrophe: Staffel 4

Verfügbar ab/seit: 15.03.2019

Aus einer wilden, heißen Affäre wird schnell ernst als Sharon erfährt, dass sie von Rob ungewollt schwanger geworden ist. Der Amerikaner zieht daraufhin nach London, um die Irin zu unterstützen. Schnell merkt das junge Paar, dass sie überhaupt nichts voneinander wissen.

Hanna: Staffel 1

Verfügbar ab/seit: 29.03.2019

Hanna ist im Wald aufgewachsen und wurde versteckt vor einer mitleidslosen Ex-CIA-Agentin. Von ihrem Vater bekam sie eine Ausbildung zur Kämpferin. Bald fliegt das Power-Duo auf und wird zerschlagen. Eine Jagd beginnt, bei der Hanna zum ersten Mal in ihrem Leben in Kontakt mit einer zivilisierten Welt kommt.

Neu auf Amazon Prime Video: Filme

Der Himmel wird warten

Verfügbar ab/seit: 06.03.2019

Mélanie und Sonia pflegen beide gute Beziehungen zu ihren Eltern und werden gleichzeitig beide Opfer einer Radikalisierung. Während Sonia einen Anschlag plant, um sich und ihrer Familie den Zugang zum Paradies zu sichern, lernt Mélanie im Internet einen Jungen kennen, der sie langsam aber sicher dem IS öffnet. Bis sie schließlich selbst nach Syrien geht, um dort ihren terroristischen Weltanschauungen zu dienen.

Jack

Verfügbar ab/seit: 12.03.2019

Jack ist zehn Jahre alt und trägt bereits jetzt die volle Verantwortung für sich und seinen Bruder Manuel. Seine jugendliche Mutter arbeitet tagsüber und zieht nachts um die Häuser. Aus fehlender Zeit wird Vernachlässigung. Als Jack in ein Wohnheim eingewiesen wird, streitet er sich mit einem anderen Heimbewohner. Der Zehnjährige haut ab und macht sich mit Manuel auf die Suche nach seiner Mutter.

3 Tage in Quiberon

Verfügbar ab/seit: 20.03.2019

Romy Schneider gehört zu den größten Schauspielerinnen aller Zeiten. 1981 – ein Jahr vor ihrem Tod – gibt sie ein legendäres Interview. An genau dieses ist „3 Tage in Quiberon“ angelehnt. Der Film von Emily Atef zeichnet Depression, Verzweiflung und Überdrehtheit nach und erschafft ein Bild einer Frau, die innerlich zerfressen und verunsichert ist und trotzdem an der Spitze der Filmwelt steht. Mit Robert Gwisdek als Journalist, Charly Hübner in der Rolle des Fotografen, dessen Bilder damals um die Welt gingen, und mit Marie Bäumer als Romy Schneider.

The Rider

Verfügbar ab/seit: 21.03.2019

Brady Jandreau spielt sich selbst. Einst ein erfolgreicher Rodeo-Reiter, kämpft er nun mit den Folgen einer nahezu tödlichen Verletzung am Kopf: Seine rechte Hand verkrampft regelmäßig so stark, dass er sie nicht mehr öffnen kann. Ein weiterer Ritt bedeutet ein zu großes Risiko, weshalb ihm seine Ärztin rät, das Reiten aufzugeben. Jandreau steht plötzlich ohne alles da, was er je begehrt und gekonnt hat, und fällt in eine Existenzkrise.

Sie nannten ihn Spencer

Verfügbar ab/seit: 24.03.2019

Bud Spencer wurde 1929 als Carlo Pedersoli in Neapel geboren, weltberühmt wurde er unter seinem Künstlernamen an der Seite von Terrence Hill. Noch immer geht von dem schlagkräftigen Komikerduo eine gewaltige Faszination aus. Wie der Kult noch heute gelebt wird, legen uns zwei Fanprotagonisten auf einem abenteuerlichen Europa-Roadtrip ans Herz. Die erste Kino-Dokumentation über den Dicken mit dem Dampfhammer.

