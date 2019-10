Foto: Amazon Prime Video, Warner Bros. Entertainment. All rights reserved.

Neben Netflix ist Amazon Prime Video einer der erfolgreichsten Streaming-Dienste. Entsprechend umfangreich ist zugehörige Mediathek – und laufend kommen neue Serien, Filmen und Dokumentationen hinzu. Damit Sie nicht den Überblick verlieren, zeigt Ihnen ROLLING STONE die wichtigsten Neuerscheinungen des kommenden Monats.

Inhaltsverzeichnis

Neu auf Amazon Prime Video: Unsere Empfehlungen im Oktober 2019

Goliath: Staffel 3

04.10.19

Früher löste Billy McBride als renommierter Anwalt zahlreiche Fälle – bis im Zusammenhang einer seiner Fälle ein Kind ums Leben kam. McBride wurde zum Schatten seiner selbst, seine Ehe ging in die Brüche, er verbrachte mehr Zeit in der Bar nebenan als sonst irgendwo. Doch plötzlich findet er sich inmitten eines großen Falls wieder und ermittelt gegen den größten Klienten seiner einst eigenhändig gegründeten Kanzlei. Der wird verdächtigt, Ryan Larson ermordet zu haben. Bisher wurde dessen Tod als Selbstmord vertuscht – Anwalt McBride will das ändern.

Harry Potter: Teil 1 – 8

07.10.19

„Harry Potter und der Stein der Weisen“ kam bereits am 26. Juni 1997 auf den Büchertisch, der letzte Teil der Buchreihe wurde erst 2007 heiß erwartet. Dass aus der Erfolgsgeschichte von J.K. Rowling eine noch erfolgreiche Filmreihe wurde – mit einem Einspielergebnis von knapp acht Milliarden US-Dollar folgen die Harry-Potter-Filme direkt auf die Blockbuster des Marvel-Universums und der „Star Wars“-Reihe –, stand eine Zeit lang in den Sternen.

Zunächst verstaubte Rowlings erster Teil der Harry-Potter-Saga auf irgendeinem Regal des noch ganz jungen Studios „Heyday Films“. Bis das Buch in die Hände einer Mitarbeiterin fiel. Die las die Geschichte und gab es begeistert an David Heyman weiter, der das Potential erkannte. 2001 erschien der erste Film der später achtteiligen Reihe, die ab/seit Oktober komplett auf Amazon Prime Video verfügbar sein wird.

Doom Patrol: Staffel 1

07.10.19

Oft sind Superhelden ganz normale Menschen, die ihre außergewöhnlichen Kräfte erst durch einen Unfall erhalten. Zurück bleibt ein gestählter, fliegender Mensch, ein Superheld. Diese Unfälle hinterlassen nicht selten seelische wie körperliche Narben. Eine ebensolche Gruppe ist die Doom Patrol, deren Charaktere von Stärken als auch verletzlichen Schwachstellen geprägt sind. Sie raufen sich zusammen, um an entlegenen Orten Bösewicht Mr. Nobody entgegenzutreten.

Die erste Staffel von „Doom Patrol“ erscheint am 7. Oktober auf Amazon Prime Video und ist ein Spin-off der DC-Serie „Titans“.

Mad Max: Teil 1 – 4

13.10.19

In nicht allzu ferner Zukunft liefern sich Banden mit der Polizei einen erbitterten Kampf. Dabei geht die Polizei aka Main Force Patrol nicht weniger brutal vor als die motorisierten Gesetzlosen. Mitten im Kampf: Max, einer der letzten Polizisten, die nach Gerechtigkeit streben. Als sein engster Kollege stirbt, gibt er auf und kehrt der Main Force Patrol den Rücken. Max hat nichts mehr, das ihn und seine Familie an Ort und Stelle hält, weshalb sie durch das australische Outback ziehen. Bei einer Begegnung mit Toecutter, dem Kopf der Höllenjockeys, verliert Max alles: Die Bande tötet seinen Sohn und lässt seine Frau schwer verletzt zurück. Max schwört blutige Rache, ein apokalyptischer Krieg beginnt.

Modern Love: Staffel 1

18.10.19

Die zahllosen Facetten des Lieblingsthemas von Poeten, Filmemachern und Geschichtenerzählern werden in Form einer Anthologie-Serie erkundet: Liebe wird von allen Seiten betrachtet, platonische, familiäre wie sexuelle Lieben finden ihren Raum in „Modern Love“. Die Serie basiert auf einer gleichnamigen Kolumne der „New York Times“. Macher John Carney flechtet acht wahre Geschichten ineinander und wartet mit einer hochkarätigen Besetzung auf. Mit dabei sind unter anderem Anne Hathaway, Tina Fey und John Slattery.

Neu auf Amazon Prime Video: Serien

04.10.19

Seattle Firefighters – Die jungen Helden: Staffel 1

07.10.19

Young Sheldon: Staffel 2

09.10.19

The Walking Dead: Staffel 9

18.10.19

Lost: Staffeln 1 – 6

The Purge – Die Säuberung: Staffel 2

Neu auf Amazon Prime Video: Filme

01.10.19

Harry G – Leben mit dem Isarpreiß

Mister Before Sister

Safe – Todsicher

Sie leben

Silent Hill 1 + 2

The Cabin In The Woods

The Host

Warm Bodies

06.10.19

What Keeps You Alive

07.10.19

Der Seidene Faden

The Nice Guys

08.10.19

Dredd

Wie gut ist deine Beziehung?

10.10.19

Robin Hood (2018)

12.10.19

Leto

14.10.19

Die Blüte des Einklangs

15.10.19

Fifty Shades of Grey – Befreite Lust

Halston

Saving Zoe

17.10.19

Extremity – Geh an Deine Grenzen

18.10.19

2001: Odyssee im Weltraum

20.10.19

Keinohrhasen

Ruhet in Frieden – A Walk Among the Tombstones

Zweiohrküken

22.10.19

The Strangers

24.10.19

Controlled – Bewahren Sie Ruhe

25.10.19

Machete Kills

28.10.19

Asche ist reines Weiss

Die Verlegerin

Independence Day

30.10.19

House at the End of the Street

31.10.19

Radius – Tödliche Nähe01

