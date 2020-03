Das wird Sie auch interessieren





Neben Netflix ist Amazon Prime Video einer der erfolgreichsten Streaming-Dienste. Entsprechend umfangreich ist zugehörige Mediathek – und laufend kommen neue Serien, Filmen und Dokumentationen hinzu. Damit Sie nicht den Überblick verlieren, zeigt Ihnen ROLLING STONE die wichtigsten Neuerscheinungen des kommenden Monats.

Neu auf Amazon Prime Video: Unsere Empfehlungen im März 2020

Diego Maradona

15.03.20

Nach Ayrton Senna („Senna“, 2010) und Amy Winehouse („Amy“, 2015) widmet sich der Regisseur Asif Kapadia in seiner neuesten Dokumentation dem legendären, argentinischen Fußballstar Diego Maradona. Der Film besteht aus zuvor ungesehenem Videomaterial und legt den Fokus auf Maradonas Zeit beim SSC Neapel. Der Club aus dem Süden Italiens war vor Maradonas Ankunft eher wenig erfolgreich, mit Maradona gewannen die Neapolitaner dann aber unter anderem zweimal die italienische Meisterschaft und einmal den UEFA-Cup. Doch neben diesen Erfolgen ranken sich um seine Zeit bei Neapel, wo Maradona bis heute wie ein Gott verehrt wird, auch viele Mythen und Skandale, die der Film eindrücklich thematisiert.

Blow The Man Down

20.03.20

Der Mystery-Thriller spielt in einem Fischerdorf in Maine: Priscilla (Sophie Lowe) und Mary Beth Connolly (Morgan Saylor) trauern um ihre Mutter, die kürzlich verstarb und ihnen Schulden hinterlassen hat. Doch das ist nicht die einzige Sorge der beiden Schwestern: Sie müssen auch ein schweres Verbrechen vertuschen, in das Mary Beth verwickelt ist. Dabei stoßen sie tief in die eigenbrödlerische Welt ihrer Kleinstadt vor. Der Film des Regie-Duos Bridget Savage Cole und Danielle Crudy besticht mit einem tollen Cast und schrulligem Setting. Zu den beiden jungen Hauptdarstellerinnen gesellen sich in den Nebenrollen bekannte Gesichter wie June Squibb (Oscar-nominiert für „Nebraska“) oder Margo Martindale.

Midsommar



26.03.20

Schon längst läuft die Beziehung von Christian (Jack Reynor) und Dani (Florence Pugh) nicht mehr rund. Christian möchte mit Freunden zu einer mysteriösen Feierlichkeit in eine abgelegene Gemeinde in Schweden reisen, zu der sie von einem schwedischen Freund namens Pelle eingeladen wurden, der dort aufwuchs. Auch Dani lädt sich prompt selbst ein, sieht sie die Reise doch als Chance eine furchtbare Tragödie, die in ihrer eigenen Familie passiert ist, zu überwinden. Doch was sie dort erwartet, enzieht sich jeglicher Erwartungen. Ari Aster hat hier nach „Hereditary“ wieder einen packenden Mystery-Horror-Film abgeliefert, der besonders durch die außergewöhnlichen Bilder besticht. In der Hauptrolle überzeugt Shootingstar Florence Pugh, die zuletzt für ihre Rolle in „Little Women“ sogar eine Oscarnominierung erhielt.

