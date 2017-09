Seit Reinhard Kleist 2006 seine Johnny-Cash-Biografie „Cash – I See A Darkness“ veröffentlichte, ist der Zeichner nicht nur Comicfans, sondern auch Musikliebhabern ein Begriff. Danach wandte er sich anderen Themen zu, reiste durch Kuba, zeichnete eine Biografie des „Máximo Líder“ Fidel Castro, erzählte in „Der Boxer“ die Geschichte des jüdischen Boxers Hertzko Haft und in „Der Traum von Olympia“ vom tragischen Schicksal der somalischen Sprinterin Samia Yusuf Omar. Nun hat der 47-Jährige sich wieder ­eine Musikerbiografie vorgenommen.

In seinem epischen Album „Nick ­Cave – Mercy On Me" erzählt er in fünf Kapiteln aus Leben und Werk des Sängers und Dichters, folgt ihm aus dem australischen Kaff Warracknabeal nach Melbourne, London und ins Berliner Szenelokal Risiko, in dem ein missmutiger Blixa Bargeld hinter der Theke stand, zeigt die Krisen seiner ersten Bands The Boys Next Door und The Birthday Party, die künstlerischen Triumphe mit den Bad Seeds und die tragische Liebe zu der Sängerin Anita Lane. Dabei mischen sich immer wieder die Figuren aus Caves Songs und Romanen in die Erzählung ein und übernehmen sie.

Um den eckigen und rauen Stil zu finden, der zu Cave passe, habe er sich etwa am Werk des US-Illustrators Kent Williams orientiert und für den nötigen Effekt hauptsächlich mit „kaputten Pinseln“ gezeichnet, so Kleist, der neben dem Comic einen sehr schönen Kunstband mit Cave-Zeichnungen veröffentlicht.

