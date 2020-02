Nina Hagen feiert Geburtstag mit neuer Compilation

Das wird Sie auch interessieren





Nina Hagen wird in diesem Jahr am 11. März 65 Jahre alt. In der ehemaligen DDR geboren und später in den Westen (Zwangs-) übersiedelt, hat sie 1978 mit ihrer Nina Hagen Band zuerst die Deutschrockszene überrascht und aufgemischt.

Am 28. Februar erscheint das Compilation-Album „Was denn?“ in verschiedenen Formaten als CD im Digipack, als limitierte orangene Vinyl-Version und digital.

Album auf Amazon.de kaufen

Hagens Karriere begann bereits in der DDR, mit der Nina Hagen Band. Der Ausbürgerung des Songwriters Wolf Biermann, der eng mit der Familie Hagen befreundet war, sorgte auch dafür, dass sich Nina Hagen in den Westteil Berlins verabschiedete.

Nina Hagen in der DDR: Mehr als nur „Du hast den Farbfilm vergessen“

Lange Zeit führten die DDR-Aufnahmen der Nina Hagen Band ein Schattendasein. Auch wenn „Du hast den Farbfilm vergessen“ vielen Menschen, die noch nie einen Fuß in den Osten der Republik gesetzt haben, etwas sagen könnte.

Die politischen Probleme um Biermann und Nina Hagens rebellische Grundeinstellung sorgten dafür, dass es die damaligen Aufnahmen fast nur als Single-Veröffentlichungen gab. Das DDR-Staatslabel AMIGA verhinderte die Produktion einer Platte. Inzwischen gehört der Musikkatalog AMIGAs Sony Music – und so ist der Weg nach Kompilationen aus der Vergangenheit einmal mehr frei, diese zum Teil spektakulären Songs aus den frühen Jahren Hagens (wieder) zu entdecken.

Darunter natürlich der „Farbfilm“, vor allem aber auch 13 weitere Lieder, von denen einige wie „Zieh die Schuhe“ (aus dem DEFA-Film „Hostess“ von 1976) wirklich überraschend sind.

Sony Music jw