Nina Simone: Neues Album „Mood Indigo (The Complete Bethlehem Singles)“

Frühe Aufnahmen von Nina Simone erstrahlen in neuem Glanz: „Mood Indigo (The Complete Bethlehem Singles)“ wird am 9. Februar 2018 als CD oder LP mit zusätzlicher 7″ Single veröffentlicht.

Die Platte wird 14 Titel enthalten und besteht aus Klassikern der legendären Jazz- und Bluesmusikerin. Außerdem liegt der CD noch ein 24-seitiges Booklet bei, das Liner Notes von Jazz-Autor Ashley Kahn sowie ein Interview mit Jazzschlagzeuger Al „Tootie“ Heath enthält.

Die LP hat zwölf Titel und eine 7″ Single Platte mit den Singles: „Porgy (I Loves You Porgy)” und, auf der Rückseite,“Love Me Or Leave Me”.

Nina Simone

Nina Simone wäre am 21. Februar 85 Jahre alt geworden. Sie verstarb am 21. April 2003 in Frankreich. Simone war auch eine politische Aktivistin, engagierte sich in den 60ern und 70ern nicht nur in der Black-Power-Bewegung, sonder war auch eine Botschafterin der US-Bürgerrechtsbewegung.

Im April 2018 wird Simone in die „Rock n‘ Roll Hall of Fame“ aufgenommen.

„Mood Indigo (The Complete Bethlehem Singles)“

Trackliste CD:

Porgy (I Loves You, Porgy) Love Me Or Leave Me Little Girl Blue He Needs Me Don’t Smoke In Bed African Mailman Mood Indigo Central Park Blues For All We Know Good Bait You’ll Never Walk Alone Plain Gold Ring He’s Got The Whole World In His Hands My Baby Just Cares For Me

Trackliste LP:

Seite 1:

Little Girl Blue He Needs Me Don’t Smoke In Bed African Mailman Mood Indigo Central Park Blues

Seite 2:

For All We Know Good Bait You’ll Never Walk Alone Plain Gold Ring He’s Got The Whole World In His Hands My Baby Just Cares For Me

Bonus 7”:

Seite A:

Porgy (I Loves You, Porgy)

Seite B:

Love Me Or Leave Me