Für Videospiel-Fans, die auf „Super Mario Kart“ schwören, „Yoshi’s Island“ für eines der besten Jump’n’Runs halten und sich an „Donkey Kong Country“ die Zähne ausgebissen haben, gibt es gute Neuigkeiten! Nintendo bringt nach dem sensationellen Verkaufserfolg seiner limitierten MiniNES (erschien ohne großen Werbeaufwand zum Weihnachtsgeschäft 2016) am 29. September auch eine Miniatur-Fassung des Super Nintendo Entertainment System (SNES) auf den Markt.

Noch heute gilt die Konsole, die 1990 in Japan zum ersten Mal ausgeliefert wurde und ab 1992 Deutschland eroberte, vielen Retro-Gamern als echtes Spitzenprodukt, was weniger an der alles andere als hochwertigen Engine liegen dürfte, sondern an charmant programmierten und klug inszenierten Spielen wie „Super Metroid", „Secret Of Mana", „Earthworm Jim", „Chrono Trigger" oder natürlich „The Legend Of Zelda – A Link To The Past".

Nintendo hat die Veröffentlichung nun am Montag (26. Juni) offiziell bestätigt und zugleich auch bekanntgegeben, wie die Konsole ausgestattet sein wird. Wie auch schon bei der MiniNES ist das Gerät wesentlich kompakter als das Original und die Spiele laufen auf jedem Fernseher mit HDMI-Anschluss. Zum Paket gibt es gleich zwei Controller. Ob diesmal auch wieder Probleme mit der Länge des Controller-Kabels bestehen, wie von vielen Käufern bei dem Vorgänger im Netz bemängelt, bleibt abzuwarten. Über Preis und Stückzahl wurde ebenfalls noch nichts bekannt. Die MiniNES war nach nur wenigen Tagen vergriffen.

Der japanische Spielekonzern nannte aber zugleich auch die Spiele, die auf dem System vorinstalliert sein werden. Darunter befinden sich, wie zu erwarten war, echte Kracher. Highlight ist für Hardcore-Fans vor allem „Star Fox 2", das seinerzeit unveröffentlicht blieb.

Alle 21 angekündigten Spiele für die SNES Classic Mini

Contra III: The Alien Wars

Donkey Kong Country

EarthBound

Final Fantasy III

F-ZERO

Kirb Super Star

Kirby’s Dream Course

The Legend of Zelda: A Link to the Past

Mega Man X

Secret of Mana

Star Fox

Star Fox 2

Street Fighter II Turbo: Hyper Fighting

Super Castlevania IV

Super Ghouls ’n Ghosts

Super Mario Kart

Super Mario RPG: Legend of the Seven Stars

Super Mario World

Super Metroid

Super Punch-Out!!

Yoshi’s Island

Erst vor einigen Monaten erschien mit der „Switch“ eine brandneue, allerdings etwas umständliche Konsole Nintendos, auf der zur Zeit alle marktwirtschaftlichen Hoffnungen ruhen. Der Smartphone-Boom hat den japanischen Games-Riesen wertvolle Marktanteile gestohlen. Jahrelang hatte man die Strategie verfolgt, die eigenen Marken wie „Super Mario“ nicht auf konzernfremden Endgeräten nutzbar zu machen. Von diesem Ziel ist Nintendo allerdings mit „Pokémon GO“ und vor allem mit „Super Mario Run“ inzwischen abgerückt. Beide Spiele gibt es für iOS und Android.

Neues Nintendo-Konzept

Die Wiedervermarktung der klassischen Spielekonsolen NES und SNES demonstriert aber wohl vor allem, dass Nintendo in Zukunft weiterhin auf verschiedenen Standbeinen Geld verdienen will. So dürften die Mini-Konsolen mehrheitlich etwas ältere, nostalgische Gamer ansprechen, die noch einmal Kindheitserfahrungen zurückholen oder Klassiker wie „Super Mario Kart“ nun mit ihren Kindern spielen wollen.