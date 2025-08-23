Noel Gallagher hat selbst null Bock auf den Poznań

Noel Gallagher verweigert den Poznań? Bei den Reunion-Shows von Oasis gehört er längst dazu wie das obligatorische „Wonderwall“-Mitsingen: der Poznań. Wenn Liam Gallagher bei „Cigarettes & Alcohol“ ins Mikro brüllt „Do the Poznań!“, dann drehen sich zehntausende Fans mit dem Rücken zur Bühne, verhaken die Arme und hüpfen im Gleichschritt auf und ab. Ein Stadion-Ritual, das mittlerweile fest zum Oasis-Erlebnis gehört. Doch ausgerechnet einer scheint damit nichts anfangen zu können: Noel Gallagher.

Noel Gallagher: Poznań tobt, er bleibt einfach stehen

Im Netz kursieren Videoaufnahmen von einem Fußballspiel von Noel Gallaghers Lieblingsvereins Manchester City vom Mai 2025. Die Fans im Block feiern ausgelassen, zelebrieren den Poznań. Nur Noel steht regungslos da, in die entgegengesetzte Richtung, so als wolle er demonstrativ zeigen: „Poznań? Ohne mich.“ Um ihn herum herrscht Chaos, und Noel? Der bleibt stoisch-gleichgültig, Arme locker, Miene völlig unbeeindruckt (kennt man ja vom Oasis-Chef).

Hier gibt es ein Video von Noel Gallaghers Poznań-Weigerung zu sehen:

Noel Gallagher rechtfertigt sich

Noel Gallagher erklärte selbst aber, dass sein Nicht-Mitmachen nichts mit einer generellen Verweigerung zu tun hatte. Viel mehr war er laut eigenen Angaben am Vorabend des Spiels feiern – und zu verkatert, um mitzuspringen. „Zu meiner Verteidigung muss ich sagen, dass ich am Samstag noch unter den Nachwirkungen einer ziemlich spektakulären Nacht litt“, so der 58-Jährige laut „Talksport“. „Selbst wenn ich also den Poznań hätte mitmachen wollen, hätte ich es wohl nicht geschafft!“, rechtfertigt sich der Musiker.

Was ist der Poznań überhaupt?

Der Poznań ist ein Fan-Jubel, der ursprünglich von den Anhängern des polnischen Klubs Lech Poznań kommt. Dabei drehen sich die Fans mit dem Rücken zum Spielfeld, haken die Arme ein und springen rhythmisch auf und ab – eine Mischung aus Massenchoreo und kollektiver Ekstase.

2010 brachte ein Europa-League-Spiel Lech Poznań gegen Manchester City den Move nach Großbritannien. Die City-Fans übernahmen ihn begeistert, seitdem ist er fester Bestandteil der Fankultur der „Sky Blues“. Und nicht nur dort: Auch die Fans von Celtic Glasgow, Deportivo Alavés oder dem FC Kopenhagen feiern mittlerweile mit dem Poznań.